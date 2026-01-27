Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απάντησε στους ισχυρισμούς από πλευράς της Μακάμπι Τελ Αβίβ μέσω του BasketNews κάνοντας λόγο για ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας.

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση της Μακάμπι Τελ Αβίβ αναφορικά με την παρουσία του Παναθηναϊκού στο Ισραήλ και τη συμπεριφορά των φιλάθλων προς τον Εργκίν Άταμαν, θέση πήρε και η ελληνική ομάδα, απαντώντας στα όσα υποστήριξε ο ισραηλινός σύλλογος στο «BasketNews».

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Βασίλης Παρθενόπουλος, ξεκαθάρισε πως η εικόνα που παρουσιάστηκε από τη Μακάμπι δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα, ενώ παράλληλα τόνισε, ότι τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί δεν επαρκούσαν, ενώ η απόφαση να διεξαχθεί κανονικά η αναμέτρηση ελήφθη σε μεγάλο βαθμό χάρη στις παρεμβάσεις και τις ενέργειες των ανθρώπων της EuroLeague.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, ο προπονητής του «τριφυλλιού» υποστήριξε πως δέχθηκε ύβρεις καθ’ όλη τη διάρκεια των 40 λεπτών του αγώνα, χωρίς –όπως είπε– να υπάρξει κάποια παρέμβαση για να ανακοπεί η κατάσταση. «Αυτό δεν είναι μπάσκετ. Αυτό δεν είναι αθλητισμός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση

«Με την άφιξή μας στο γήπεδο, ακριβώς έξω από την είσοδο των αποδυτηρίων μας, μας υποδέχθηκαν περίπου 300 φίλαθλοι της Μακάμπι, οι οποίοι φώναζαν χυδαίες ύβρεις προς τον προπονητή μας και προχωρούσαν σε προσβλητικές χειρονομίες προς μέλη της αποστολής του Παναθηναϊκού.

Είναι προφανές ότι η συγκέντρωσή τους δεν ήταν τυχαία, ενώ η παρουσία τους είχε γίνει αντιληπτή από το προσωπικό ασφαλείας της Μακάμπι και τις αστυνομικές αρχές πολύ πριν από την άφιξή μας στον χώρο, χωρίς ωστόσο να ληφθεί κάποιο μέτρο για την αποτροπή της κατάστασης.

Με καθυστέρηση και μεγάλη δυσκολία αποβιβαστήκαμε από το πούλμαν της ομάδας και κατευθυνθήκαμε προς τα αποδυτήρια, μέσα σε ένα εξαιρετικά εχθρικό κλίμα.

Είναι σαφές ότι τα μέτρα ασφαλείας ήταν ανεπαρκή, καθώς οι συγκεκριμένοι φίλαθλοι βρίσκονταν σε εξαιρετικά κοντινή απόσταση από τους παίκτες, τους προπονητές και τα μέλη του επιτελείου μας.

Όλα αυτά συνέβησαν χωρίς καμία πρόκληση ή ενέργεια από την πλευρά μας προς το συγκεντρωμένο πλήθος.

Αδιαμφισβήτητη απόδειξη των παραπάνω αποτελούν τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, ορισμένα εκ των οποίων δημοσιεύθηκαν και στους επίσημους λογαριασμούς της ομάδας μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μόνο μετά από επίμονη παρέμβασή μας προς τον εκπρόσωπο της EuroLeague που βρισκόταν στο γήπεδο και μετά από έντονη πίεση προς τη διοίκηση της Μακάμπι, ελήφθησαν πρόσθετα μέτρα από την ασφάλεια της γηπεδούχου ομάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική μας ακεραιότητα.

Μάλιστα, η ομάδα μας εισήλθε στο παρκέ για την έναρξη του αγώνα μόνο αφού έλαβε το “πράσινο φως” από τον κομισάριο της EuroLeague, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας είχαν τελικά –έστω και με καθυστέρηση– εφαρμοστεί».