Ο Ναζ Μήτρου - Λονγκ άνοιξε τα χαρτιά του στο Gazzetta, σε μια απολαυστική συνέντευξη με απαντήσεις από καρδιάς και με πολλή αυτοκριτική και αλήθεια!

Ο ήλιος χαμηλώνει στη Βουλιαγμένη, η θάλασσα είναι ήρεμη και ο καφές παγωμένος. Ιδανικό σκηνικό για μια κουβέντα που δεν μένει στην επιφάνεια. Διότι τέτοια ήταν η συζήτηση που είχαμε με τον Ναζ Μήτρου - Λονγκ.

Για πολλούς ο Ναζ Μήτρου - Λονγκ είναι ένας παίκτης που απλά φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Για άλλους κάποιος που δεν έπιασε ποτέ το πικ του στον Πειραιά. Για άλλους... ο επόμενος MVP του ιταλικού πρωταθλήματος.

Το σίγουρο είναι πως για όλους ο Ναζ Μήτρου - Λονγκ είναι ένας παίκτης που δεν αναζητά δικαιολογίες. Ο ίδιος άλλωστε δεν μιλά σαν παίκτης που ψάχνει δικαιολογίες. Μιλά σαν άνθρωπος που έχει περάσει από τα πάντα: από το όνειρο του NBA και τα two-way συμβόλαια, μέχρι την EuroLeague, τους τραυματισμούς, τους ρόλους που αλλάζουν και τις ευκαιρίες που δεν έρχονται πάντα την κατάλληλη στιγμή. Μιλά ανοιχτά για το Μιλάνο, τη Ζαλγκίρις, τον Ολυμπιακό. Για το πώς είναι να παίζεις – ή να μην παίζεις – σε οργανισμούς κορυφής. Για το πώς είναι να ξέρεις ότι μπορείς, αλλά να μην σου δίνεται ο χρόνος να το αποδείξεις.

Ταυτόχρονα, όμως, αυτή η συνέντευξη αυτή στο Gazzetta δεν είναι μόνο για τον μικρόκοσμο του μπάσκετ. Είναι οικογένεια, ταυτότητα, ρίζες. Είναι η Ελλάδα όχι απλώς ως σταθμός καριέρας, αλλά ως κομμάτι ζωής. Ο γιος του γεννήθηκε εδώ. Το σπίτι που χτίζει είναι εδώ. Η σύνδεσή του με τη χώρα δεν είναι τυπική, ούτε περιστασιακή. Και αυτό φαίνεται σε κάθε του απάντηση, είτε μιλά για την Εθνική, είτε για το θέμα του νατουραλιζέ, είτε για το όνειρο (ίσως μακρινό, ίσως όχι) να βρεθεί κάποια μέρα δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ μιλά επίσης για το παρόν του. Για τη Νάπολι, τη Serie A, τη δίψα του να κερδίζει, την προσωπική φιλοδοξία του MVP, αλλά και τον στόχο να οδηγήσει έναν ιστορικό σύλλογο εκεί που έχει να βρεθεί χρόνια. Μιλά για τη δουλειά, για τις θυσίες, για τη νοοτροπία που τον κρατά όρθιο μετά από δύσκολες σεζόν.

Σε αυτή τη συνέντευξη στο Gazzetta, δεν θα δείτε απλώς απαντήσεις. Θα δείτε έναν παίκτη που δεν φοβάται να κοιτάξει πίσω, να κάνει αυτοκριτική και να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Έναν άνθρωπο που ξέρει ποιος είναι, πού ανήκει και τι ακόμα κυνηγά. Και ίσως, κάπου ανάμεσα στις λέξεις, να καταλάβετε γιατί η ιστορία του δεν έχει τελειώσει. Όχι ακόμα.

Αρκετά είπαμε όμως. Τα υπόλοιπα ας μας τα πει ο ίδιος ο Ναζ Μήτρου - Λονγκ στο Gazzetta...

Κάμερα και Μοντάζ: Θοδωρής Σανιδάς