Άτυχος ο Βάνια Μαρίνκοβιτς αφού υπέστη ρήξη αχιλλείου κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Βάνια Μαρίνκοβιτς έσωσε την Παρτίζαν με τρίποντο και έστειλε το ματς στην παράταση, εκεί όπου οι Σέρβοι ολοκλήρωσαν την ανατροπή από το -27 για να πάρουν το ματς κόντρα στην Χάποελ.

Όμως κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ο Σέρβος έφυγε υποβασταζόμενος και δεν πατούσε το πόδι του. Και λίγες ώρες μετά ήρθε η Παρτίζαν να επιβεβαιώσει το χειρότερο σενάριο, δηλαδή τη ρήξη αχιλλείου.

Αναλυτικά

«Ο αρχηγός της Παρτίζαν, Βάνια Μαρίνκοβιτς, υπέστη τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα στα τελευταία λεπτά της χθεσινής αναμέτρησης απέναντι στη Χάποελ. Η εξέταση και το υπερηχογράφημα στο Μόναχο έδειξαν ότι πρόκειται για ρήξη, η οποία απαιτεί μακροχρόνια αποκατάσταση.

Με την επιστροφή του στο Βελιγράδι, ο Βάνια θα υποβληθεί και σε μαγνητική τομογραφία, μετά την οποία θα ληφθεί η απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί ο τραυματισμός.

Αρχηγέ, σου ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση».