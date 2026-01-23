Ο Κόρι Τζόσεφ άφησε το πριγκιπάτο και τη Μονακό για να κάνει μια νέα αρχή στον Ολυμπιακό ενισχύοντας την περιφέρεια της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Όταν στις 4 Δεκεμβρίου η Μονακό ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ όλοι έκαναν λόγο για μια σημαντική κίνηση ενίσχυσης της περιφέρειας της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, ωστόσο, τα πράγματα άλλαξαν άμεσα και η απαγόρευση μεταγραφών που επιβλήθηκε από την Euroleague μαζί με χρηματικό πρόστιμο ύψους 300.000 ευρώ «φρέναρε» τους μονεγάσκους, με αποτέλεσμα να κινηθεί ο Ολυμπιακός και να αποσπάσει την υπογραφή του.

«Παραβίασε τα άρθρα 32.α), 32.γ) και 32.δ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball, σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές, μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και έλλειψη συνεργασίας» ανέφερε η ανακοίνωση της Euroleague.

Παρότι η διοίκηση της Μονακό έλεγε πως θα κλείσει το θέμα τελικά ο 34χρονος γκαρντ δεν πάτησε παρκέ και απλώς έκανε ατομικές προπονήσεις και κάποιες φορές συμμετείχε στο πρόγραμμα της ομάδας. Άλλωστε με τα συνεχόμενα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Euroleague ήταν αδύνατον να ακολουθήσει με ακρίβεια το πρόγραμμα της ομάδας από τη στιγμή που δεν μπορούσε να αγωνιστεί.

Ο Κόρι Τζόζεφ πέρασε περίπου 1.5 μήνα στο πριγκιπάτο κάνοντας κυρίως ατομικές προπονήσεις, αλλά και κάποιες με την ομάδα. Στο διάστημα αυτό έδειξε πως είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας, πολύ καλός χειριστής της μπάλας, αξιόπιστος σουτέρ μετά από ντρίμπλα (στοιχείο που λείπει από τα γκαρντ του Ολυμπιακού) και ένας καλός αμυντικός. Οργανώνει σωστά το παιχνίδι, ηρεμεί τον ρυθμό της ομάδας και αξιοποιεί με συνέπεια τους συμπαίκτες του, χαρακτηριστικά που τον καθιστούν ιδανικό για το στυλ παιχνιδιού του Γιώργου Μπαρτζώκα και το οργανωμένο μπάσκετ που πρεσβεύει.

Στη Μονακό από τις πρώτες κιόλας προπονήσεις φάνηκε πως είναι ένας παίκτης που δένει αρμονικά με το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη αποτελώντας την ήρεμη δύναμη σε καταστάσεις πίεσης. Ωστόσο, η απαγόρευση μεταγραφών για τους μονεγάσκους «χάλασε» τα πλάνα του Έλληνα τεχνικού, καθώς δεν μπορούσε να συνεργαστεί μαζί του όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά από τον Σπανούλη και υλοποιήθηκε από τη διοίκηση. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είδε πως μπορούσε να τον αποκτήσει κινήθηκε γρήγορα και έβαλε την ήρεμη δύναμη στο ρόστερ του καθιστώντας το πλέον υπερπλήρες στο δρόμο για το Final Four στην Telekom Center Athens.

