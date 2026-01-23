Πρόεδρος Παρτίζαν: «Θέλαμε τον Μίτσιτς και του δίναμε 10 εκατ. ευρώ!»

Ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, αποκάλυψε πως ήθελε να φέρει στην Παρτίζαν τον Βασίλιε Μίτσιτς πριν εκείνος επιλέξει τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η Παρτίζαν διανύει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ιστορίας της με την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αποτελεί ορόσημο για το σύλλογο δημιουργώντας μία σειρά από ανακατατάξεις και έντονες αντιδράσεις στο Βελιγράδι.

Ο πρόεδρος του σερβικού συλλόγου, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, είχε βγει μπροστά την ύστατη στιγμή εξηγώντας εκτενώς όλη την κατάσταση γύρω από την υπόθεση «Ζοτς», αλλά και το ζήτημα με τους Αμερικανούς που δεν κατάφεραν να συνεργαστούν με τον Σέρβο θρύλο προπονητή.

Ο Μιχαΐλοβιτς, καλεσμένος στο κανάλι «Sos», έδωσε μία εκτενή συνέντευξη φέρνοντας στο φως πολύ σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις φιλοδοξίες και τους στόχους της Παρτίζαν. Συγκεκριμένα, ανέφερε την ανάγκη να ενισχυθεί η ομάδα με Σέρβους παίκτες και αποκάλυψε πως η Παρτίζαν ήθελε να φέρει στην ομάδα τον Βασίλιε Μίτσιτς το καλοκαίρι πριν εκείνος επιλέξει τη Χάποελ Τελ Αβιβ.

Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Ήθελα να φέρω τον Μίτσιτς στην Παρτίζαν! Του πρόσφερα 10 εκατομμύρια ευρώ για τρεις σεζόν, αλλά ξέρετε πώς τελείωσε η ιστορία». Ο Μίτσιτς αγωνίζεται στο Τελ Αβίβ υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Ιτούδη με ετήσιες απολαβές που φτάνουν τα 6 εκατομμύρια δολάρια για τρία χρόνια.