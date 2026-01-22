EuroLeague: Τιμωρία στην Παρτίζαν για τη συμπεριφορά των οπαδών της κόντρα στον Ολυμπιακό
Η Παρτίζαν, τιμωρήθηκε από την EuroLeague, για τη συμπεριφορά που είχαν οι οπαδοί της στην αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό (66-104), στη Σερβία.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι φίλαθλοι των γηπεδούχων άναψαν καπνογόνο και έριξαν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τιμωρηθεί η σέρβικη ομάδα με χρηματικό πρόστιμο.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της EuroLeague, το ποσό που καλείται να πληρώσει η Παρτίζαν, ανέρχεται στα 21.000 ευρώ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague:
«Η Παρτίζαν τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 21.500 ευρώ λόγω του ανάμματος φωτοβολίδων και της ρίψης αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα Παρτίζαν – Ολυμπιακός, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.δ) και ζ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.