Η EuroLeague, μέσω ανακοίνωσής της εξέδωσε πρόστιμο στην Παρτίζαν για τη συμπεριφορά των οπαδών της στην αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η Παρτίζαν, τιμωρήθηκε από την EuroLeague, για τη συμπεριφορά που είχαν οι οπαδοί της στην αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό (66-104), στη Σερβία.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι φίλαθλοι των γηπεδούχων άναψαν καπνογόνο και έριξαν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τιμωρηθεί η σέρβικη ομάδα με χρηματικό πρόστιμο.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της EuroLeague, το ποσό που καλείται να πληρώσει η Παρτίζαν, ανέρχεται στα 21.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague:

«Η Παρτίζαν τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 21.500 ευρώ λόγω του ανάμματος φωτοβολίδων και της ρίψης αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα Παρτίζαν – Ολυμπιακός, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.δ) και ζ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».

