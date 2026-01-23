Η ισπανική «AS» με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ ανέφερε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης θα αποχωρήσει από την Euroleague προκειμένου να συμμετάσχει στο νέο project του NBA Europe.

Βόμβα μεγατόνων έριξε ισπανικό δημοσίευμα αναφορικά με το μέλλον της Ρεάλ Μαδρίτης στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Συγκεκριμένα η «AS» εξήγησε ότι έχει «σφραγιστεί» η αποχώρηση των Μαδριλένων από την Euroleague προκειμένου να λάβει μέρος στο νεοσύστατο NBA Europe από τη σεζόν 2027-28.

Το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει ότι στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση, η Ρεαλ δεσμεύτηκε να εγκαταλείψει την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση προκειμένου να ενταχθεί στη νέα διοργάνωση που ετοιμάζουν από κοινού το NBA και η FIBA.

Επιπλέον εξηγεί ότι η Ρεάλ θα αποτελέσει τη «ναυαρχίδα» αυτού του project, αν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή. Kαι όσο περνά ο καιρός, τόσο πιο δύσκολο φαίνεται να υπάρξει κάτι που θα το αλλάξει.