Ο Εργκίν Άταμαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ εξαπέλυσε τα «βέλη» του προς τη EuroLeague για τη συμπεριφορά των Ισραηλινών φιλάθλων.

O Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο Τελ Αβίβ όπου ηττήθηκε από τη Μακάμπι με 75-71 για να υποχωρήσει στο 14-10 της βαθμολογίας της EuroLeague μετά το 1/2 στη «διαβολοβδομάδα».

Ο Εργκίν Άταμαν στη συνέντευξη Τύπου σχολίασε τον τρόπο που επήλθε η ήττα της ομάδας του, ενώ τοποθετήθηκε απευθυνόμενος προς τη EuroLeague για τις αποδοκιμασίες και τις χειρονομίες που δέχθηκε από τους φιλάθλους της Μακάμπι καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Αναλυτικά

«Σκληρό παιχνίδι και για τις δύο πλευρές. Πέρα από κάποια pick n' roll και σουτ που δώσαμε στον Μπλάτ, είχαμε καλή άμυνα και επιθετικά ήμασταν καλοί, όμως στο τέταρτο δεκάλεπτο ευστοχήσαμε σε ένα από τα 9 τρίποντα που δοκιμάσαμε. Στο τέλος δεν ήμασταν τυχεροί γιατί χάσαμε δύο ελεύθερα τρίποντα και η Μακάμπι νίκησε.

Δύο χρόνια πριν στο ΟΑΚΑ μετά το παιχνίδι κάποιος μου είπε δεν ξέρω ποιος, γιατί ήταν στα αποδυτήρια "μην έρθεις στο Ισραήλ". Είμαι εδώ δεν με νοιάζει. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνει η EuroLeague, όταν συγκρίνεται με το ΝΒΑ, είναι ότι όταν γίνεται κάτι στο ΝΒΑ και αν κάποιος παίκτης ή προπονητής τον προσβάλλουν για 40 λεπτά με αυτόν τον τρόπο... Είναι πρόβλημα της EuroLeague. Εγώ ήρθα εδώ και θα ξαναέρθω! Δεν με νοιάζει τίποτα».