Περιορισμένες είναι οι λύσεις του Εργκίν Άταμαν μετά τις 3+1 σημαντικές απουσίες του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει του αγώνα με την Μακάμπι στο Τελ Αβίβ.

Πολλά τα προβλήματα των «πρασίνων» λίγο πριν φιλοξενηθεί στην «Menora Mivtachim Arena» από την Μακάμπι 24η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά και την απουσία του Τσέντι Όσμαν ο οποίος τέθηκε νοκ άουτ από το ματς και ήρθε να προστεθεί δίπλα σ' αυτές των Κέντρικ Ναν, Ντίνου Μήτογλου και Ματίας Λεσόρ, ο Τούρκος τεχνικός έχει 12 διαθέσιμους παίκτες για την αναμέτρηση κόντρα στους Ισραηλινούς.

Συγκεκριμένα η πράσινη 12άδα αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Χολμς, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ και Γιούρτσεβεν.

Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 21:05 και θα μεταδοθεί «ζωντανά» από το Novasports Prime.