Παναθηναϊκός: Η 12άδα των «πρασίνων» μετά και την απουσία του Όσμαν
Πολλά τα προβλήματα των «πρασίνων» λίγο πριν φιλοξενηθεί στην «Menora Mivtachim Arena» από την Μακάμπι 24η αγωνιστική της Euroleague.
Μετά και την απουσία του Τσέντι Όσμαν ο οποίος τέθηκε νοκ άουτ από το ματς και ήρθε να προστεθεί δίπλα σ' αυτές των Κέντρικ Ναν, Ντίνου Μήτογλου και Ματίας Λεσόρ, ο Τούρκος τεχνικός έχει 12 διαθέσιμους παίκτες για την αναμέτρηση κόντρα στους Ισραηλινούς.
Συγκεκριμένα η πράσινη 12άδα αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Χολμς, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ και Γιούρτσεβεν.
Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 21:05 και θα μεταδοθεί «ζωντανά» από το Novasports Prime.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.