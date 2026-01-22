Παναθηναϊκός: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλος των «πράσινων»
Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κάνει το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα», καθώς ηττήθηκε στην έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Ισραήλ με 75-71.
Οι «πράσινοι» είχαν επικρατήσει της Μπασκόνια στο Telekom Center και ακολούθησε η ήττα απέναντι στην ομάδα του Οντέτ Κάτας για την ολοκλήρωση της 24ης αγωνιστικής της EuroLeague. Το τριφύλλι υποχώρησε έτσι στο 14-10 της βαθμολογίας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Για την 25η αγωνιστική ο Εργκίν Άταμαν και η ομάδα του θα ταξιδέψουν και πάλι, αυτή τη φορά στη Λυών για να αντιμετωπίσουν τη Βιλερμπάν. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στην LDLC Arena στις 21:45.
