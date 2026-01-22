Ο Εμπούκα Ιζούντου έκανε μια σπουδαία εμφάνιση απέναντι στην Μονακό, κερδίζοντας το βραβείο του MVP της 24ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η απίθανη εμφάνηση του Εμπούκα Ιζούντου στη νίκη του Ερυθρού Αστέρα επί της Μονακό του χάρησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το βραβείο του MVP της Αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Ιζούντου οδήγησε τον Ερυθρό Αστέρα σε νίκη με 96-100 στην παράταση επί της Μονακό, με 22 πόντους (9/11 δίποντα, 4/4 βολές), 12 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 5 κερδισμένα φάουλ, συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς στο PIR.

Αυτό αποτελεί και προσωπικό ρεκόρ για τον Εμπούκα Ιζούντου, αλλά και την υψηλότερη επίδοση της 23ης Αγωνιστικής, με τον Νιγηριανό να το πετυχαίνει σε λιγότερο από 22 λεπτά συμμετοχής.

Ο Εμπούκα Ιζούντου είναι ο τρίτος παίκτης του Ερυθρού Αστέρα που κατακτά τον τίτλο του MVP της Αγωνιστικής τη φετινή σεζόν, μετά τους Τζόρνταν Νουόρα (4η Αγωνιστική) και Τσίμα Μονέκε (7η Αγωνιστική, από κοινού με τον Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζάλγκιρις Κάουνας).