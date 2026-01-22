Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (22/1) ματς των «πρασίνων» με τη Μακάμπι.

Με στόχο να κλείσει αυτή τη διαβολοβδομάδα και να ανέβει περισσότερο στη βαθμολογία της Euroleague, ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται απόψε (22/1) μακριά από το ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία προχθές (20/1) ηττήθηκε στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό (100-93), σχεδόν την ίδια ώρα που οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν νικούσαν την Μπασκόνια (93-74), και πλέον ψάχνουν το 15ο ροζ φύλλο αγώνα της σεζόν.

Το ματς έχει προγραμματιστεί για τις 21:05 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.