Παρών στο «Π. Γιαννακόπουλος» ο Μυστακίδης
Όπως έγινε γνωστό χθες, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Τέλης Μυστακίδης, βρέθηκε στο Άμπου Ντάμπι, αποδεχόμενος την πρόσκληση της Euroleague για συναντήσεις στο περιθώριο του πρώτου Super Cup που διεξάγεται εκεί.
Μία παρουσία που είχε ξεχωριστή σημασία, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχει πάρει προέγκριση για franchise της Euroleague από τη σεζόν 2027-2028 και περιμένει τις οριστικές αποφάσεις στις 5 Οκτωβρίου στο Κόμο της Ιταλίας.
Από την άλλη, η ομάδα βρίσκεται από χθες στην Αθήνα, δίνοντας το «παρών» στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και όπως όλα δείχνουν ο κ. Μυστακίδης θα βρεθεί σήμερα στα επίσημα του «T-Center» για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν.
Μια παρουσία που έχει επίσης ξεχωριστή σημασία, με το «Δικέφαλο του Βορρά» να αποτελεί την πρώτη ελληνική ομάδα στο τουρνουά που διοργανώνει ο Παναθηναϊκός και μάλιστα, μετά τις δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου χθες στη συνέντευξη Τύπου, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη νέα εποχή του ΠΑΟΚ και τον ίδιο τον Μυστακίδη.
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