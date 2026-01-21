Ο Μπράιαν Ανγκόλα θα κάνει το ντεμπούτο του στη EuroLeague με τη Βιλερμπάν

Η Βιλερμπάν ενισχύθηκε με τον Μπράιαν Ανγκόλα, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Κολομβιανού γκαρντ, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην ΑΕΚ.

Ο Μπράιαν Ανγκόλα, που αγωνίστηκε τη σεζόν 2021/22 στην ΑΕΚ, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βιλερμπάν, η οποία ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Κολομβιανό γκαρντ (31 ετών, 1,98 μ.).

Ο Ανγκόλα ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στη Γκραν Κανάρια, σημειώνοντας 8.8 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 15 συμμετοχές στην ισπανική λίγκα. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, σε Οστάνδη, Παρτίζαν, Νες Ζιόνα, Γαλατάσαραϊ, Καρσίγιακα, Χάποελ Τελ Αβίβ και Τουρκ Τέλεκομ.

Πλέον θα κάνει το ντεμπούτο του στη EuroLeague με τη Βιλερμπάν, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης με απολογισμό έξι νίκες και 17 ήττες έπειτα από 23 αγωνιστικές.