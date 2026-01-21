Μπαρτζώκας: «Είναι αδύνατον να ζητάς στους παίκτες να είναι συγκεντρωμένοι 40 λεπτά σε τόσα ματς»

Για τις δυσκολίες και τις απουσίες που έχει να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός κόντρα στην Εφές, αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Αναντολού Εφές (22/01, 19:30), στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Κατά την αναχώρηση των Πειραιωτών για Κωνσταντινούπολη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τοποθετήθηκε για τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει η ομάδα του, καθώς σχολίασε και τις απουσίες που έχει να διαχειριστεί, κυρίως στις θέσεις των γκαρντ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για το ματς: «Δεν περιμένουμε κάτι άλλο από το ματς, αφού είναι ομάδα με ταλέντο και καλό προπονητή».

Για τον Λι: «Όλοι έχoυμε καλά αισθήματα για τον Λι. Θέλαμε παίκτη στον άσσο και όχι στο δύο. Ήταν θέμα χημείας. Παίζει καλά, σκοράρει πολύ και είναι ανθρώπινο να έχει έξτρα κίνητρο απέναντι στην παλιά του ομάδα».

Για την απώλεια του Μιλουτίνοφ: «Δεν παίζει και ο Νιλικίνα, γιατί χθες έπαιξε με ενοχλήσεις και δεν νιώθει έτοιμος και έχουμε απουσίες στο ένα. Πρέπει να κάνουμε τρικ. Ο Μιλουτίνοφ λόγω του πρωτοκόλλου που απαγορεύει δεν θα παίξει. Έχουμε όμως τον Τζόουνς και τον Χολ και δεν θα έχουμε θέμα εκεί.»

Για τη διαχείριση του ματς με Μακάμπι: «Και στα δύο και ανάλογα με τη διαχείριση. Πρέπει να κάνουμε μία ρεαλιστική προσέγγιση και όχι μόνο στα αρνητικά και στα θετικά. Χθες παρασυρθήκαμε στο +24 και χαλαρώσαμε και δεν θέλαμε να κάνουμε τα δύσκολα του μπάσκετ. Είναι αδύνατον να ζητάς στους παίκτες να είναι συγκεντρωμένοι 40 λεπτά τόσα ματς.»

Για τη δημιουργία: «Όλοι ξέρουν τη φιλοσοφία μας. Όσο έχουν πειστεί να κάνουν αυτό που πρέπει τότε δεν θα έχει κανείς παράπονο».

Για τον Βεζένκοφ: «Δεν είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας του, γιατί έχει τέτοιες δυνατότητες που μπορεί να βελτιώνεται συνέχεια. Νομίζω ότι ο τρόπος που παίζει είναι φανταστικός.»