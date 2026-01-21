Ο Εργκίν Αταμάν έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του για την αναμέτρηση με την Μπασκόνια, λέγοντάς τους όμως πως πρέπει να είναι έτοιμοι για το ματς με τη Μακάμπι την Πέμπτη.

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στους παίκτες του, στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη επί της Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της EuroLeague, όντας εμφανώς ευχαριστημένος από την απόδοση.

Ο Παναθηναϊκός έψαχνε μία νίκη που θα συνδυαστεί με καλή εικόνα, για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα στον Μόναχο. Με τον Αταμάν να στέκεται στην ομαδική δουλειά, προσπαθώντας παράλληλα να κρατήσει σε εγρήγορση τους παίκτες του ενόψει της αναμέτρησης με τη Μακάμπι.

«Μπράβο. Πολύ καλές επιλογές, πολύ καλή ομαδική δουλειά. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Σήμερα κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Κάποιοι παίκτες έπαιξαν αρκετά καλά. Να είστε όλοι έτοιμοι, είναι διπλή εβδομάδα, οπότε αυτό το παιχνίδι τελείωσε. Ξεκουραστείτε, αύριο θα κάνουμε προπόνηση εδώ και στις 16:00 πετάμε για Τελ Αβίβ» ήταν τα λόγια του Τούρκου κόουτς στα αποδυτήρια.

Με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (22/1 - 21:05) τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ, για την 24η αγωνιστική της EuroLeague.