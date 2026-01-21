EuroLeague: Αυτοί σφυρίζουν στα Εφές - Ολυμπιακός και Μακάμπι - Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός πανηγύρισαν νίκες στην 23η νίκη αγωνιστική της EuroLeague, στρέφοντας πλέον την προσοχή τους στη δεύτερη δόση της διπλής αγωνιστικής. Με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται πρώτος χρονικά, ψάχνοντας την τέταρτη διαδοχική του νίκη στην EuroLeague, απέναντι στην Εφές.
Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (22/1 - 19:30), με τους Ιλία Μπελόσεβιτς, Ζόρντι Αλιάγκα και Ουζέ Τεπερνιέ να διευθύνουν την αναμέτρηση.
Λίγη ώρα αργότερα, ο Παναθηναϊκός έχει επίσης εκτός έδρας υποχρέωση απέναντι στη Μακάμπι, στο Τελ Αβίβ (22/1 - 20:45). Οι «πράσινοι», προερχόμενοι από τη νίκη - ξέσπασμα απέναντι στην Μπασκόνια, θέλουν το 2/2 στη διπλή αγωνιστική.
Την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού θα διευθύνουν οι Όλεγκ Λάτισεβς, Ζόζεφ Μπισάνγκ και Στιβ Μπίτνερ.
