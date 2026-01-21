Ο Δημήτρης Οικονόμου βλέποντας τον Ολυμπιακό να πλησιάζει μέρα με τη μέρα στο μπάσκετ που πρεσβεύει, στέκεται στην επιδραστικότητα του Εβάν Φουρνιέ.

Μερικές ημέρες πριν την αναμέτρηση με τη Μακάμπι, ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε το Μαρούσι και παρόλο που είχε «καθαρίσει» το παιχνίδι, ανάγκασε τον Γιώργο Μπαρτζώκα να πάρει τάιμ άουτ έξαλλος. Τότε ήταν δύο πάσες πίσω από την πλάτη που εξόργισαν τον προπονητή του Ολυμπιακού.

«Όταν η διαφορά πήγε στους 25 πόντους, ο καθένας έπαιξε με αφέλεια και είναι κάτι που πρέπει να φτιάξουμε... θα ήθελα να είμαστε σοβαροί μέχρι τέλους, να πάμε στα σουτ με μεγαλύτερες πιθανότητες, να μην κάνουμε λάθη συνεχόμενα, να μη ρισκάρουμε πάσες ενός γηπέδου» ανέφερε αμέσως μετά το φινάλε με τους Ισραηλινούς ο Μπαρτζώκας.

Και είναι απολύτως λογικό να στέκεται εκεί ο προπονητής των Πειραιωτών. Όπως και κάθε προπονητής που θα έβλεπε την ομάδα του να είναι απολαυστική για ένα ημίχρονο, αλλά να παίρνει αρκετές λάθος αποφάσεις στο δεύτερο, που έβαλαν στο παιχνίδι τον αντίπαλο, έστω μειώνοντας ως τους οκτώ πόντους.

Δεν είναι και εύκολο το μυαλό να μείνει στο... κεφάλι, σε μία τόσο απαιτητική σεζόν, με παιχνίδια ανά δύο ημέρες. Ο Μπαρτζώκας λογικά στέκεται στην αφέλεια της ομάδας του, οι παίκτες λογικά σε κάποιες στιγμές καταφεύγουν στο ένστικτο και ψάχνουν κάτι πιο εξεζητημένο. Το κλείσιμο με τη Μακάμπι είχε κυνικότητα στο φινάλε, μαζί και ένα μάθημα, αφού ο Ολυμπιακός έμαθε χωρίς να πάθει στο φινάλε και προχωράει, βάζοντας ακόμα μία νίκη στο κυνήγι της τετράδας!

Έτσι τελείωσε το ματς με τη Μακάμπι

Το φινάλε της βραδιάς έβγαλε ξανά τριψήφιο απολογισμό στην παραγωγικότητα. Με τον Ντόρσεϊ μονοψήφιο, στους 7, τον Φουρνιέ στους 12, αλλά θα συζητήσουμε μετά για αυτόν. Μια βραδιά που έβγαλε απολογισμό με 29 ασίστ, την ώρα που ο Μόρις βρίσκεται στα πιτς. Το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό «ξεκλείδωσε» στη δεύτερη περίοδο, εκεί όπου συνέβησαν πολλά. Το κυριότερο έχει να κάνει με τον Φουρνιέ, αλλά θα το κρατήσουμε για το τέλος.

Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την ένταση στην άμυνα. Ο Μιλουτίνοφ στο φινάλε, μέχρι να αποχωρήσει με το χτύπημα που δέχτηκε, ήταν καθοριστικός, αλλά το παιχνίδι δεν του ταίριαζε, μιας και έπρεπε να κυνηγάει τον Σόρκιν στην περίμετρο. Ο Τζόουνς, τα είπαμε και απ' την πρώτη στιγμή, έφερε πολύ περισσότερη ένταση στην πίσω γραμμή και δίνει την ευχέρεια στον Μπαρτζώκα για διαφορετικές αντιμετωπίσεις στα αντίπαλα pick n' roll.

Η παρουσία του συνδυάστηκε με αυτήν των Γουόρντ και Νιλικίνα. Ο τελευταίος μπορεί να μην ξετρελαίνει τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά έχει χέρια που... πιάνουν τον αστράγαλο. Αυτό το... δάσος χεριών με Γουόρντ και Τζόουνς «έπνιξε» τη Μακάμπι, έδωσε στον Ολυμπιακό έξτρα κατοχές και τα κομμάτια μπήκαν σε τάξη, με τον Φουρνιέ ενορχηστρωτή.

Το ταβάνι του Ολυμπιακού το κρίνει ο Φουρνιέ

Πάμε λίγες ημέρες πίσω, συγκεκριμένα στις 2 Ιανουαρίου. Ο Σάσα Βεζένκοβ το ανέφερε ορθά κοφτά το Σάββατο στις δηλώσεις του. «Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αν κερδίσεις τον Παναθηναϊκό παίρνεις έξτρα ώθηση».

Ο Ολυμπιακός είχε περισσότερη ανάγκη τη δεδομένη χρονική στιγμή το ντέρμπι, για να επισφραγίσει τη βελτίωσή του και να πιστέψει στο πλάνο του. Έχοντας τον Φουρνιέ σε όλο το δεύτερο ημίχρονο να παίρνει τις σωστές αποφάσεις.

Συμφωνούμε, ο Βεζένκοβ του 2026 πάει ολοταχώς για MVP, έχοντας κανονικοποιήσει τις 25άρες. Ο Μιλουτίνοφ παραμένει ο καλύτερος σέντερ της λίγκας, πλαισιωμένος από πολύ ταλέντο πλέον. Παπανικολάου και Γουόρντ αποτελούν την κόλλα, ο Μόρις ήρθε να βοηθήσει τον Γουόκαπ και ούτω καθεξής.

Το ταβάνι του Ολυμπιακού το καθορίζει ο Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ έγινε secondary ball handler στην έδρα του Παναθηναϊκού και έβαλε σε τάξη τα πάντα, διαβάζοντας το hedge out. Η δεύτερη πεντάδα κόντρα στη Μακάμπι είχε αθλητικότητα, αλλά και έναν Φουρνιέ να δίνει ρεσιτάλ στις αποφάσεις του, κλείνοντας τελικά στις 9 τελικές πάσες.

Το δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν το ίδιο καλό, με τον ίδιο να κάνει μαζεμένα λάθη. Και εκεί φαίνεται η διαφορά του Ολυμπιακού. Το σκορ από τον Φουρνιέ θα το πάρει όταν χρειαστεί. Παίκτες και κυρίως πλάνο για να βάλει την μπάλα στο καλάθι, έχει. Αυτό που αποτελεί τεράστια ανάγκη, είναι το καθαρό decision making του Γάλλου, που συνδυάζει την απειλή μετά από ντρίπλα και φυσικά, όση πρόοδο και αν έχει κάνει ο Ντόρσεϊ, διαβάζει πολύ καλύτερα τις καταστάσεις στο παρκέ.

Το είδατε ή μάλλον διαβάσατε αναλυτικά στο Gazzetta, τι πραγματικά ζητούσε ο Γάλλος στο περίφημο τάιμ άουτ, που πήρε το πινακάκι του Μπαρτζώκα.

ΥΓ: Πριν από αυτό το πακέτο αγώνων, είχαμε σταθεί στην ανάγκη του Ολυμπιακού για 4/4. Τα τρία βήματα έγιναν, αυτό που απομένει είναι η νίκη στην Πόλη με την Εφές.

ΥΓ1: Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει ακούσει αμέτρητες φορές το όνομά του και γνωρίζει κάθε φορά την αποθέωση. Απέναντι στη Μακάμπι, στα μέσα του 2ου δεκαλέπτου, αποθεώθηκε ξανά, έντονα, χωρίς την παραμικρή αφορμή. Όχι από συνήθεια, κατά την είσοδό του, αλλά ως αναγνώριση για αυτό που έβλεπαν άπαντες στο παρκέ. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε να βελτιώνεται φανερά από τον Δεκέμβριο, αλλά όχι απλώς δεν έφτιαχνε σερί, έχανε και δικά του ματς (βλέπε Βαλένθια). Πλέον βελτιώνεται και κερδίζει. Το επόμενο βήμα είναι να παίζει για 40 λεπτά το μπάσκετ του, αυτό που πρεσβεύει όλα τα χρόνια, με την ευχή να παραμείνει υγιής για να πιάσει το peak του!