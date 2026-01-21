Σλούκας: «Μεγάλο βήμα από Σαμοντούροβ και Τολιόπουλο, έδειξαν ότι είναι έτοιμοι»

Για την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα του, μετά από μια κακή ήττα αναφέρθηκε ο Κώστας Σλούκας στις δηλώσεις του στη flash interview, έπειτα από τη νίκη επί της Μπασκόνια.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μπασκόνια με 93-74, στο «Telekom Center Athens», για την 23η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Κώστας Σλούκας στις δηλώσεις του στη flash interview, αναφέρθηκε στον Τολιόπουλο και στον Σαμοντούροβ, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για εκείνους.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, πρόσθεσε επίσης πως έπρεπε να αντιδράσουν, έπειτα από μια κακή ήττα μέσα στη Γερμανία από την Μπάγερν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Σλούκας:

«Έπρεπε να αντιδράσουμε μετά από μία κακή ήττα απέναντι στην Μπάγερν την προηγούμενη εβδομάδα. Πετύχαμε μία πειστική νίκη. Ελέγξαμε το παιχνίδι σε άμυνα και επίθεση και δείξαμε ότι έχουμε προοπτικές μεγάλης ομάδας. Μεγάλο βήμα από Σαμοντούροβ και Τολιόπουλο. Έδειξαν ότι είναι έτοιμοι και είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για εκείνους. Ο κόσμος χαίρεται να βλέπει step up από Έλληνες της ομάδας.

Όμως τώρα πρέπει να έχουμε συνέπεια και να πάμε στη Μακάμπι. Είναι καλός παίκτης και τον σέβομαι πολύ. Είναι επιθετικός και μου αρέσει αυτό. Καταλαβαίνει το μπάσκετ και θυσιάζει το κορμί του στην άμυνα. Έκανε εξαιρετικό παιχνίδι και πρέπει να βρει τη δύναμη να συνεχίσει έτσι».



