Άταμαν: «Τολιόπουλος και Σαμοντούροβ έδειξαν πως είναι έτοιμοι»

Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπασκόνια, με τον Τούρκο κόουτς να αποθεώνει τον Βασίλη Τολιόπουλο και τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Ο Εργκίν Αταμάν ήταν εμφανώς ικανοποιημένος με την εικόνα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπασκόνια, με τον έμπειρο κόουτς των Πρασίνων να κάνει ειδική αναφορά στον Βασίλη Τολιόπουλο και τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Μετά την ήττα στην έδρα της Μπάγερν και το πρώτο ημίχρονο στη Θεσσαλονίκη εναντίον του ΠΑΟΚ, όπου είχαμε μια δύσκολη ατμόσφαιρα να αντιμετωπίσουμε, καταφέραμε να φτιάξουμε την τακτική μας για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είχαμε σταθεί πολύ στην άμυνα, κλείσαμε πολύ καλά τη ρακέτα μας.

Στην επίθεση ο Σλούκας και ο Τολιόπουλος έπαιξαν πάρα πολύ καλά στο pick and roll, πάσαραν σωστά την μπάλα. Και φυσικά ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι βρήκαμε ελεύθερα σουτ, όπου και ο Σαμοντούροβ συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία και ευστόχησε από μακριά».

Για τους Έλληνες παίκτες που πήραν χρόνο συμμετοχής, στέλνοντας μήνυμα ενόψει συνέχειας: «Στην ομάδα μας έχουμε εξαιρετικούς παίκτες με πολύ μεγάλη καριέρα. Παίκτες όπως ο Τολιόπουλος και ο Σαμοντούροβ, που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, πρέπει να δείξουν ότι είναι έτοιμοι και για την EuroLeague. Σήμερα έδειξαν ότι είναι έτοιμοι, είχαν αυτοπεποίθηση, την πνευματική ετοιμότητα και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να τους υπολογίζουμε στην EuroLeague από εδώ και πέρα».

Για το rotation και τη διαχείριση δυνάμεων: «Είναι μεγάλη η λίγκα, είναι δύσκολο να παίζεις με 12 παίκτες όλη τη χρονιά. Πρέπει να παίζουμε με 9-10 παίκτες σε κάθε παιχνίδι και να τους αλλάζουμε. Δεν είναι εύκολο για κάποιον να παίζει 25 λεπτά, αλλά σήμερα αυτό το σύστημα και αυτή η τακτική ήταν επιτυχημένη και μας βοήθησε».