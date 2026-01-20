Την τέταρτη διαδοχική του 100άρα πέτυχε ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μακάμπι για την 23η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να άφησε το πόδι από το γκάζι στο δεύτερο μέρος με τη Μακάμπι, κάνοντας αρκετά λάθη που επέτρεψαν στους Ισραηλινούς να μειώσουν, αλλά κατάφεραν να πάρουν τη νίκη χωρίς να αγχωθούν στο φινάλε με 100-93.

Συνεχίζοντας έτσι το σερί τους με τις 100άρες τόσο σε EuroLeague, όσο και στη Stoiximan GBL. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι φανερό πως βρίσκει ρυθμό επιθετικά, ακόμα και αν είχε μία πολύ κακή 3η περίοδο κόντρα στη Μακάμπι.

Οι Πειραιώτες σκόραραν 100 απέναντι στους Ισραηλινούς, όπως 104 είχαν σκοράρει προ εβδομάδας απέναντι στην Παρτίζαν. Ματς που ακολούθησε της 100άρας κόντρα στην Καρδίτσα (80-120) στις 11/1, ενώ ενδιάμεσα υπήρξε και η νίκη επί του Αμαρουσίου, με το κοντέρ να σταματάει στο 104.

Αυτή ήταν η τέταρτη διαδοχική 100άρα σε διάστημα 10 ημερών.

Οι τέσσερις συνεχόμενες 100άρες του Ολυμπιακού