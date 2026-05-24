Final Four: Τι έκαναν στον τελικό του 2023 οι παίκτες του Ολυμπιακού που βρίσκονται ακόμα στο ρόστερ
To βράδυ της Κυριακής θα ξέρουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης για τη σεζόν 2025-26. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports Prime, 21:00, live Gazzetta) στον μεγάλο τελικό της Euroleague στο T-Center της Αθήνας.
Οι δύο φιναλίστ πριν λίγα χρόνια έδωσαν μάχη ξανά σε τελικό της διοργάνωσης. Το 2023 ο Σέρχιο Γιουλ με ένα μεγάλο σουτ μπροστά στον Φαλ χάρισε τη νίκη στους Μαδριλένους για την 11η κούπα Euroleague των Μαδριλένων.
Ορισμένοι παίκτες των Πειραιωτών που ήταν στην 12άδα του 2023 συνεχίζουν να είναι στο ρόστερ της ομάδας του Μπαρτζώκα ρόστερ τους. Ο λόγος για τους Τόμας Γουόκαπ, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Μουσταφά Φαλ, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς και Σακιέλ ΜακΚίσικ.
Τι έκαναν όμως στον τελικό του 2023; Κορυφαίος του Ολυμπιακού ήταν ο Βεζένκοβ που είχε 29 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ είχε 9/13 δίποντα, 2/8 τρίποντα. Ο Παπανικολάου μέτρησε 6 πόντους με 0/2 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο.
Ο Πίτερς έμεινε στο...0 γιατί δεν έπαιξε καθόλου, ενώ ο Λαρεντζάκης είχε 0/1 σουτ και 1 ασίστ.. Ο Φαλ που δεν θα παίξει απόψε μέτρησε 0 πόντους με 0/3 δίποντα, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Τέλος ο ΜακΚίσικ είχε 14 πόντους, 3/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα και 2/3 βολές, ενώ ο Γουόκαπ με 0 πόντους, 0/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ
Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα
