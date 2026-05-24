Το Gazzetta θυμίζει τα πεπραγμένα των παικτών του Ολυμπιακού (που βρίσκονται και στο φετινό ρόστερ) στον τελικό του 2023 κόντρα στη Ρεάλ.

To βράδυ της Κυριακής θα ξέρουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης για τη σεζόν 2025-26. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports Prime, 21:00, live Gazzetta) στον μεγάλο τελικό της Euroleague στο T-Center της Αθήνας.

Οι δύο φιναλίστ πριν λίγα χρόνια έδωσαν μάχη ξανά σε τελικό της διοργάνωσης. Το 2023 ο Σέρχιο Γιουλ με ένα μεγάλο σουτ μπροστά στον Φαλ χάρισε τη νίκη στους Μαδριλένους για την 11η κούπα Euroleague των Μαδριλένων.

Ορισμένοι παίκτες των Πειραιωτών που ήταν στην 12άδα του 2023 συνεχίζουν να είναι στο ρόστερ της ομάδας του Μπαρτζώκα ρόστερ τους. Ο λόγος για τους Τόμας Γουόκαπ, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Μουσταφά Φαλ, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς και Σακιέλ ΜακΚίσικ.

Τι έκαναν όμως στον τελικό του 2023; Κορυφαίος του Ολυμπιακού ήταν ο Βεζένκοβ που είχε 29 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ είχε 9/13 δίποντα, 2/8 τρίποντα. Ο Παπανικολάου μέτρησε 6 πόντους με 0/2 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Ο Πίτερς έμεινε στο...0 γιατί δεν έπαιξε καθόλου, ενώ ο Λαρεντζάκης είχε 0/1 σουτ και 1 ασίστ.. Ο Φαλ που δεν θα παίξει απόψε μέτρησε 0 πόντους με 0/3 δίποντα, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Τέλος ο ΜακΚίσικ είχε 14 πόντους, 3/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα και 2/3 βολές, ενώ ο Γουόκαπ με 0 πόντους, 0/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ

