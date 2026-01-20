Στην αφέλεια της ομάδας του μετά το προβάδισμα του ημιχρόνου απέναντι στη Μακάμπι, στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην αφέλεια με την οποία αντιμετώπισαν οι παίκτες του το δεύτερο ημίχρονο, κόντρα στη Μακάμπι, από τη στιγμή που προηγήθηκαν με διαφορά 24.

Ενώ τόνισε πως η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στο παιχνίδι κόντρα στην Εφές, λόγω διάσεισης μετά το χτύπημα που δέχτηκε στο φινάλε της αναμέτρησης.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Συγχαρητήρια στην ομάδα και τους φιλάθλους για αυτήν τη σημαντική νίκη, για ένα ακόμα παιχνίδι δείξαμε ότι το ταβάνι μας είναι πολύ ψηλά. Σκοράραμε 100 πόντους χωρίς κάποια τρελά ποσοστά. Απ' την άλλη πρέπει να σκεφτούμε ποιος είναι ο λόγος που παίξαμε έτσι στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί κάναμε τόσα λάθη. Όταν η διαφορά πήγε στους 25 πόντους, ο καθένας έπαιξε με αφέλεια και είναι κάτι που πρέπει να φτιάξουμε».

Για τη δυσκολία της διαχείρισης σε ένα γεμάτο ρόστερ: «Έχετε ρωτήσει τους παίκτες και σας έχουν απαντήσει, εγώ είμαι πολύ χαρούμενος για το πώς έπαιξε ο Ταϊρίκ στο δεύτερο δεκάλεπτο, ήταν εκπληκτικός. Θα παίξει πολύ περισσότερο στο επόμενο παιχνίδι. Δεν ξέρουμε αν θα ταξιδέψει ο Μιλουτίνοφ, από το χτύπημα έχει πάθε διάσειση και ο γιατρός αυτήν τη στιγμή λέει να μην ταξιδέψει. Θα το δούμε αύριο, οπότε υπάρχει γρήγορα η απάντηση, τη δίνει το μπάσκετ, η ζωή».

Για το μπάσκετ που θέλει να βλέπει με την αυτοθυσία: «Προφανώς, θα ήθελα να είμαστε σοβαροί μέχρι τέλους, να πάμε στα σουτ με μεγαλύτερες πιθανότητες, να μην κάνουμε λάθη συνεχόμενα, να μη ρισκάρουμε πάσες ενός γηπέδου ακόμα και με έμπειρους παίκτες. Οποιοσδήποτε το καταλαβαίνει»