Δείτε τις εικόνες από την κάμερα του Ολυμπιακού τη μέρα που αποκαλύφθηκε το λάβαρο για το 4ο ευρωπαϊκό της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός γιόρτασε την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague στην ιστορία του, με την αποκάλυψη του νέου μπάνερ να πραγματοποιείται λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης απέναντι στην ΑΕΚ.

Οι πρόεδροι της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, βρέθηκαν στο παρκέ του ΣΕΦ, ενώ το τρόπαιο της EuroLeague είχε τοποθετηθεί στο κέντρο του γηπέδου. Μέσα σε αποθεωτική ατμόσφαιρα και υπό τους ήχους του ύμνου του Ολυμπιακού, το επετειακό λάβαρο υψώθηκε στην οροφή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, με τον κόσμο να χειροκροτεί θερμά τους πρωταθλητές Ευρώπης.