Ολυμπιακός: Το λάβαρο για το 4ο ευρωπαϊκό στο ΣΕΦ μέσα από την κάμερα της ομάδας
Ο Ολυμπιακός γιόρτασε την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague στην ιστορία του, με την αποκάλυψη του νέου μπάνερ να πραγματοποιείται λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης απέναντι στην ΑΕΚ.
Οι πρόεδροι της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, βρέθηκαν στο παρκέ του ΣΕΦ, ενώ το τρόπαιο της EuroLeague είχε τοποθετηθεί στο κέντρο του γηπέδου. Μέσα σε αποθεωτική ατμόσφαιρα και υπό τους ήχους του ύμνου του Ολυμπιακού, το επετειακό λάβαρο υψώθηκε στην οροφή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, με τον κόσμο να χειροκροτεί θερμά τους πρωταθλητές Ευρώπης.
Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.