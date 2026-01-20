Βεζένκοβ: «Νιώθω καλά, θα είναι σκληρό παιχνίδι με την Εφές»

Στο ερχόμενο παιχνίδι με την Εφές αλλά και στην κακή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο με την Μακάμπι, αναφέρθηκε ο Σάσα Βεζένκοβ στις δηλώσεις του στη flash interview.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μακάμπι με 100-93 , για την 23η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Σάσα Βεζένκοβ στη flash interview, αναφέρθηκε στο κακό δεύτερο ημίχρονο που έκανε η ομάδα του, ενώ τοποθετήθηκε και για την προσωπική του απόδοση στην αναμέτρηση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάσα Βεζένκοβ:

«Παίξαμε απαίσια στο δεύτερο ημίχρονο, δεχθήκαμε 59 πόντους. Η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν αυτή που θέλαμε. Δε σεβαστήκαμε τη δουλειά μας και ό,τι κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Σκοράραμε 100 πόντους, με όλο τον σεβασμό στην Μακάμπι, αμυντικά δεν είναι δύσκολη ομάδα, επιθετικά έχει ταλέντο. Δεν κάναμε τίποτα σωστά στο δεύτερο ημίχρονο, χάσαμε ριμπάουντ, βάλανε τρίποντα.

Νιώθω καλά, έχω αυτοπεποίθηση. Όπως έχω πει πολλές φορές, θα συνεχίσω να δουλεύω, να πιστεύω σε αυτό που κάνω. Πρέπει να δούμε το δεύτερο ημίχρονο.

Θα είναι σκληρό παιχνίδι με την Εφές. Παίζουν για την εικόνα τους, για την αξιοπρέπειά τους, για τα συμβόλαιά τους. Έχουν σερί ήττες αλλά έχουν καλή ομάδα. Θέλουν να δείξουν πως είναι καλοί παίκτες. Δεν ξέρω ποια είναι η τελευταία φορά που κερδίσαμε εκεί. Είναι η τέλεια στιγμή να το κάνουμε».