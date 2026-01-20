Η Παρτίζαν συνεχίζει την ελεύθερη πτώση μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και δεν μπορεί να επιστρέψει στον ίσιο δρόμο ούτε με τον Ζοάν Πενιαρόγια.

Η Παρτίζαν δεν κατέρρευσε σταδιακά. Κατέρρευσε απότομα. Και το χρονικό σημείο που σηματοδότησε την αρχή του τέλους για την ομάδα του Βελιγραδίου ήταν η βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό AKTOR (91-69) στο Telekom Center Athens το βράδυ της 25ης Νοεμβρίου 2025. Ένα παιχνίδι που δεν πρόσθεσε απλώς μια ήττα ακόμη στην Παρτίζαν, αλλά οδήγησε στην αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της ομάδας.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις του κόσμου και την πίεση να παραμείνει, ο «Ζοτς» ήταν ανένδοτος. Έκλεισε έναν κύκλο και άφησε πίσω του μια ομάδα που σταδιακά έχασε την ταυτότητα της, δεν είχε κατεύθυνση και όπως αποδείχθηκε ως τώρα χωρίς σχέδιο για να βγει από την κρίση!

Το πρόσκαιρο... οξυγόνο και η επιστροφή στην πραγματικότητα

Με τον Μίρκο Οτσόκολιτς (άμεσο συνεργάτη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς) στον πάγκο, η Παρτίζαν έδωσε την εντύπωση ότι μπορεί να σταθεί όρθια. Δύο συνεχόμενες νίκες, απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου (92-85) και τον Ερυθρό Αστέρα (79-76), έδωσαν προσωρινή ανάσα και δημιούργησαν ψευδαισθήσεις σταθερότητας.

Η πραγματικότητα όμως ήταν πολύ σκληρή. Η εντός έδρας ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια (68-86) και η συντριβή στο Κάουνας από τη Ζαλγκίρις (109-68) έδειξαν ότι τα προβλήματα δεν ήταν θέμα προσώπων, αλλά δομικά. Η ομάδα έχανε τον έλεγχο, αγωνιστικά και πνευματικά και κατέρρεε.

Πενιαρόγια και απόλυτο αδιέξοδο

Η επιλογή του Ζοάν Πενιαρόγια δεν άλλαξε τίποτα. Αντίθετα, επιβεβαίωσε την κρίση. Η Παρτίζαν, υπό τις οδηγίες του Ισπανού τεχνικού, δεν έχει πανηγυρίσει ούτε μία νίκη στην Euroleague!

Οι ήττες διαδέχονται η μία την άλλη:

(18η αγωνιστική) Παρτίζαν-Μακάμπι Τελ Αβίβ 87-112

(19η αγωνιστική) Βαλένθια-Παρτίζαν 86-73

(20η αγωνιστική) Μονακό-Παρτίζαν 101-84

(21η αγωνιστική) Μπαρτσελόνα-Παρτίζαν 88-70

(22η αγωνιστική) Παρτίζαν-Ολυμπιακός 66-104

Η εικόνα που παρουσιάζει η Παρτίζαν είναι ομάδας χωρίς αρχές, χωρίς αντίδραση και χωρίς έναν παίκτη που να ηγείται στο παρκέ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Κάμερον Πέιν, ο οποίος στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είχε 1/12 σουτ εντός παιδιάς. Ένας παίκτης με συμβόλαιο 1 εκατομμύριο ευρώ για πέντε μήνες, που συμβολίζει με τον πιο ηχηρό τρόπο την κακή διαχείριση και τις λανθασμένες επιλογές της ομάδας, όσον αφορά την ενίσχυση της.

Τίποτα δεν άλλαξε, όλα χειροτέρεψαν

Η Παρτίζαν δεν προχώρησε σε επανεκκίνηση μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Δεν άλλαξε φιλοσοφία, δεν ανανέωσε τη δομή της, δεν προστάτευσε τα αποδυτήρια. Το μόνο που άλλαξε ήταν τα πρόσωπα στον πάγκο. Και αυτό δεν ήταν αρκετό.

Μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες, ένας σύλλογος που στηριζόταν στην πειθαρχία και το ξεκάθαρο πλάνο, μετατράπηκε σε ομάδα χωρίς προσανατολισμό. Η ελεύθερη πτώση δεν ανακόπηκε, αντιθέτως επιταχύνθηκε.

Η Παρτίζαν δεν διαλύθηκε επειδή έφυγε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο τέλος του περασμένου Νοέμβρη. Διαλύθηκε επειδή, μετά την αποχώρησή του, δεν υπήρξε κάποιος ικανός να τον αντικαταστήσει. Να μπει στα... παπούτσια του και να συνεχίσει το έργο του, έστω και με μικρά βήματα προόδου... Ο Ζοάν Πενιαρόγια δείχνει ανήμπορος να διαχειριστεί τον σύλλογο στην μετά Ομπράντοβιτς εποχή...

