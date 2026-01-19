Καλάθης: «Είναι ντροπή ο τρόπος που παίζουμε»!

Η Παρτίζαν μετράει επτά συνεχόμενες ήττες στη EuroLeague και ο Νικ Καλάθης σχολίασε το αρνητικό σερί των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου.

Η Παρτίζαν έχει μπροστά της τις αναμετρήσεις με την Μπάγερν Μονάχου (20/1, εκτός έδρας) και τη Χάποελ Τελ Αβίβ (23/1, εντός έδρας), με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από επτά συνεχόμενες ήττες στη EuroLeague.

Οι Σέρβοι βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, με 16 ήττες σε 22 αγώνες, και ο Νικ Καλάθης σχολίασε την αγωνιστική εικόνα της ομάδας: «Πρέπει να δείξουμε αντίδραση. Παίξαμε άσχημα στα τελευταία πέντε ή έξι παιχνίδια και οφείλουμε να αντιδράσουμε. Αυτό περιμένω από εμάς. Πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Αυτή δεν είναι η εικόνα που θέλουμε να παρουσιάζουμε. Είναι ντροπή ο τρόπος που παίζουμε! Πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να δουλέψουμε».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ειλικρινά, δεν έχω βρεθεί ποτέ σε τόσο μεγάο αρνητικό σερί. Ποτέ στην καριέρα μου δεν έχω μείνει εκτός playoffs. Όλοι μας είμαστε ευλογημένοι που παίζουμε μπάσκετ και που μπορούμε να βγαίνουμε στο γήπεδο. Αν δεν αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να δείξουμε κάτι, αν δεν παλέψουμε, τότε τι κάνουμε εδώ;».

Ο διεθνής γκαρντ κατέληξε λέγοντας: «Δεν παίζουμε ποιοτικό μπάσκετ, δεν παρουσιαζόμαστε στο παρκέ ως ομάδα. Κι αυτός είναι ο μόνος δρόμος: να λειτουργούμε ως σύνολο, να είμαστε ενωμένοι. Αυτή είναι η βάση των πάντων. Να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Με ατομικές προσπάθειες δεν μπορούμε να πετύχουμε νίκες