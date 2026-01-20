Παναθηναϊκός: Η 12άδα των πρασίνων για το ματς με την Μπασκόνια
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της Euroleague στo «Telekom Center Athens» με στόχο να επιστρέψει στις νίκες μετά και την ήττα στο Μόναχο από την Μπάγερν.
Η μεγάλη επιστροφή σε σχέση με τα δύο τελευταία παιχνίδια είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε και η οποία τον κράτησε εκτός από Μπάγερν και ΠΑΟΚ.
Ο Εργκίν Άταμαν άφησε εκτός 12άδας για την αναμέτρηση με τους Βάσκους και τον Μάριους Γκριγκόνις, ενώ -και όπως είχε προαναγγελθεί- δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Κέντρικ Ναν, Ντίνος Μήτογλου και φυσικά ο Ματίας Λεσόρ.
Έτσι λοιπόν η 12άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χολμς, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Γιούρτσεβεν.
