Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος επιστρέφει στην 12άδα του Παναθηναϊκού, συμπληρώνοντας την 12άδα ενόψει του αγώνα με την Μπασκόνια.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της Euroleague στo «Telekom Center Athens» με στόχο να επιστρέψει στις νίκες μετά και την ήττα στο Μόναχο από την Μπάγερν.

Η μεγάλη επιστροφή σε σχέση με τα δύο τελευταία παιχνίδια είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε και η οποία τον κράτησε εκτός από Μπάγερν και ΠΑΟΚ.

Ο Εργκίν Άταμαν άφησε εκτός 12άδας για την αναμέτρηση με τους Βάσκους και τον Μάριους Γκριγκόνις, ενώ -και όπως είχε προαναγγελθεί- δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Κέντρικ Ναν, Ντίνος Μήτογλου και φυσικά ο Ματίας Λεσόρ.

Έτσι λοιπόν η 12άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χολμς, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Γιούρτσεβεν.