To σύνολο του Εργκίν Αταμάν ανοίγει τις υποχρεώσεις της στη διαβολοβδομάδα και ξεκινάει με εντός έδρας αναμέτρηση (20/1) .

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται (21:15, Novasports Prime) στην Telekom Center Athens την Μπασκόνια, στο πλαίσιο της 23ης «στροφής», με στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, παίρνοντας το 14ο ροζ φύλλο αγώνα, μετά την ήττα από τη Μπάγερν.

Στο 13-9 συναντάμε το τριφύλλι, ενώ στο 8-14 βρίσκονται οι Βάσκοι που είναι χαμηλά.

Οι Κέντρικ Ναν και Ντίνος Μήτογλου παραμένουν εκτός δράσης και δεν θα παίξουν κόντρα στην Μπασκόνια, σε αντίθεση με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, που επιστρέφει σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Ο Εργκίν Άταμαν τόνισε πως η ομάδα του θα πρέπει να παίξει επιθετικά με τη Μπασκόνια, ενώ ο Όσμαν στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης αναφέρθηκε στα στοιχεία που θα πρέπει να έχει η ομάδα του προκειμένου να πάρει τη νίκη.

Eκτός ο Χάουαρντ, ο Σεντεκέρσκις και ο Νόουελ για τους φιλοξενούμενους.

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής

Τρίτη 20/1

19:15 Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ

19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Εφές

19:45 Μονακό - Ερυθρός Αστέρας

21:00 Βιλερμπάν - Ζάλγκιρις

21:15 Παναθηναϊκός - Μπασκόνια

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Παρτίζαν

21:30 Βαλένθια - Παρί

21:30 Μπαρτσελόνα - Ντουμπάι

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Αρμάνι

Τετάρτη 21/1

21:30 Βίρτους - Φενέρμπαχτσε