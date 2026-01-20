Την Εφές στην Κωνσταντινούπολη αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Με εκτός έδρας υποχρέωση κλείνει αυτήν τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες, μετά τη νίκη επί της Μακάμπι στο Φάληρο (100-93), αντιμετωπίζουν στην Κωνσταντινούπολη της Εφές.

Το παιχνίδι της 24ης αγωνιστικής έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, στις 22 Ιανουαρίου, με το τζάμπολ να λαμβάνει χώρα στις 19:30.

Σε μία αναμέτρηση που ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη και μία άτυπη ρεβάνς για το παιχνίδι του πρώτου γύρου. Εκεί που οι Τούρκοι επικράτησαν στο με 78-82, στις 14 Οκτωβρίου, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η 24η αγωνιστική του Ολυμπιακού