Ολυμπιακός: Η μέρα και η ώρα της επόμενης αναμέτρησης στην EuroLeague
Με εκτός έδρας υποχρέωση κλείνει αυτήν τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες, μετά τη νίκη επί της Μακάμπι στο Φάληρο (100-93), αντιμετωπίζουν στην Κωνσταντινούπολη της Εφές.
Το παιχνίδι της 24ης αγωνιστικής έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, στις 22 Ιανουαρίου, με το τζάμπολ να λαμβάνει χώρα στις 19:30.
Σε μία αναμέτρηση που ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη και μία άτυπη ρεβάνς για το παιχνίδι του πρώτου γύρου. Εκεί που οι Τούρκοι επικράτησαν στο με 78-82, στις 14 Οκτωβρίου, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Η 24η αγωνιστική του Ολυμπιακού
- Εφές - Ολυμπιακός (22/1 - 19:30)
