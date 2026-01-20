Δείτε τους απόντες και τους αμφίβολους από τα ματς της Euroleague.

H Euroleague περιλαμβάνει εννιά ματς στο αποψινό της πρόγραμμα, στην 23η αγωνιστική, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τη Μπασκόνια και τον Ολυμπιακό τη Μακάμπι. Πονηρά ματς για τις ελληνικές ομάδες.

Δείτε ποιοι παίκτες θα λείψουν και ποιοι είναι αμφίβολοι.

Ολυμπιακός – Μακάμπι (19:15, Novaports 4)

Μόρις, Έβανς και Φαλ δεν θα αγωνιστούν για τον Ολυμπιακός. Off οι Γουόκερ, ΝτιΜπαρτολομέο και Χάνκινς για τη Μακάμπι. Αμφίβολος ο Ντάουτιν.

Χάποελ – Εφές (19:30, Novasports 2)

Δεν παίζει ο Ένις για τη Χάποελ, απόντες οι Λάρκιν, Λόιντ, Παπαγιάννης, Πουαριέ και Γιλντιζί για την Εφές. Ο Μπομπουά είναι αμφίβολος.

Μονακό – Ερυθρός Αστέρας (19:45, Novasports 6)

Aμφίβολος ο Μακουντού, δεν παίζει ο Τζόζεφ. Για τον Ερυθρό δεν θα αγωνιστούν οι Κάνααν, Κάρτερ, Πλάβτσιτς και Ριβέρο.

Βιλερμπάν – Ζάλγκιρις (21:00, Novasports Extra 1)

Απόντας ο Γουίλιαμς-Γκος για Ζάλγκιρις, αμφίβολος για τη Βιλερμπάν ο Αταμνά.

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια (21:15, Novasports Prime)

Στα πιτς οι Λεσόρ, Μήτογλου, Ναν για το τριφύλλι. Δεν θα παίξουν οι Χάουαρντ, Νόουελ και Σεντεκέρσκις για τους Βάσκους. Ο Ομορούγι είναι αμφίβολος.

Μπαρτσελόνα – Dubai BC (21:15, Novasports 3)

Κλάιμπερν και Νούνιεθ στα πιτς για τη Μπάρτσα. Εκτός οι Τζαϊτέ και Μέισον για τη Ντουμπάι, ενώ αμφίβολοι παραμένουν οι Καμπόκλο και Κόντιτς.

Βαλένθια – Παρί (21:30, Novasports Extra 2)

Αμφίβολος ο Γουίλις για την Παρί.

Μπάγερν – Παρτίζαν (21:30, Novasports Start)

Χάρις και Γιοκουμπάιτις οι γνωστές απουσίες για Μπάγερν. Αμφίβολοι οι Μπάλντγουιν, Ντιμιτρίγιεβιτς και Γιόβιτς. Εκτός για την Παρτίζαν οι Τζόουνς, Μαρίνκοβιτς, Μίλτον, Νάκιτς και Πάρκερ. Αμφίβολος ο Μπράουν.

Ρεάλ – Αρμάνι Μιλάνο (21:45, Novasports 5)

Όλοι μέσα για τη Ρεάλ, εκτός οι Μπολμάρο, Ντιόπ, Σέστινα και Τονούτ για την Αρμάνι.