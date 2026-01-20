Παναθηναϊκός: Αποκάλυψε τη city jersey, θα τη φορέσει με Μπασκόνια
Mε τη Μπασκόνια θα παίξει ο Παναθηναϊκός και θέλει να επιστρέψει στις νίκες, σε ένα ματς που θα γίνει στις 21:15 στο Telekom Center Athens. Η πράσινη ΚΑΕ μέσω ανάρτηση στα social media παρουσιάσε τη city jersey και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Έβαλε στο... κλίμα τον κόσμο λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση. Ξεχωρίζει το γκρι, πρωταγωνιστές οι Σλούκας, Ναν και Χουάντσο.
«Εμπνευσμένη από τους δρόμους της Αθήνας. Η νέα γκρι φανέλα City Edition είναι εδώ, συνδυάζοντας την αστική μας ταυτότητα με το Πράσινο DNA. Η πόλη μας. Τα χρώματά μας. Η κληρονομιά μας. Διάλεξε το αγαπημένο σου σήμερα σε όλα τα καταστήματα PAOSHOP του Telekom Center Athens και αναβάθμισε τη GREEN συλλογή σου», αναφέρει.
Δείτε την
𝘾𝙄𝙏𝙔 𝙀𝘿𝙄𝙏𝙄𝙊𝙉 𝙅𝙀𝙍𝙎𝙀𝙔 𝙍𝙀𝙑𝙀𝘼𝙇𝙀𝘿 🏙️ ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 20, 2026
Inspired by the streets of Athens. The new grey City Edition jersey is here, blending our urban identity with the Green DNA.
Our city. Our colors. Our legacy. 💚
Pick your favourite today at all PAOSHOP spots of… pic.twitter.com/nrG2KWl8bf
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.