Παναθηναϊκός: Αποκάλυψε τη city jersey, θα τη φορέσει με Μπασκόνια

Παναθηναϊκός: Αποκάλυψε τη city jersey, θα τη φορέσει με Μπασκόνια

Γιώργος Κούβαρης
Σλούκας
H KAE Παναθηναϊκός φανέρωσε στον κόσμο της ομάδας τη city jersey, λίγες ώρες πριν το ματς με τη Μπασκόνια (21:15).

Mε τη Μπασκόνια θα παίξει ο Παναθηναϊκός και θέλει να επιστρέψει στις νίκες, σε ένα ματς που θα γίνει στις 21:15 στο Telekom Center Athens. Η πράσινη ΚΑΕ μέσω ανάρτηση στα social media παρουσιάσε τη city jersey και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Έβαλε στο... κλίμα τον κόσμο λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση. Ξεχωρίζει το γκρι, πρωταγωνιστές οι Σλούκας, Ναν και Χουάντσο.

«Εμπνευσμένη από τους δρόμους της Αθήνας. Η νέα γκρι φανέλα City Edition είναι εδώ, συνδυάζοντας την αστική μας ταυτότητα με το Πράσινο DNA. Η πόλη μας. Τα χρώματά μας. Η κληρονομιά μας. Διάλεξε το αγαπημένο σου σήμερα σε όλα τα καταστήματα PAOSHOP του Telekom Center Athens και αναβάθμισε τη GREEN συλλογή σου», αναφέρει.

Δείτε την

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     