H KAE Παναθηναϊκός φανέρωσε στον κόσμο της ομάδας τη city jersey, λίγες ώρες πριν το ματς με τη Μπασκόνια (21:15).

Mε τη Μπασκόνια θα παίξει ο Παναθηναϊκός και θέλει να επιστρέψει στις νίκες, σε ένα ματς που θα γίνει στις 21:15 στο Telekom Center Athens. Η πράσινη ΚΑΕ μέσω ανάρτηση στα social media παρουσιάσε τη city jersey και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Έβαλε στο... κλίμα τον κόσμο λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση. Ξεχωρίζει το γκρι, πρωταγωνιστές οι Σλούκας, Ναν και Χουάντσο.

«Εμπνευσμένη από τους δρόμους της Αθήνας. Η νέα γκρι φανέλα City Edition είναι εδώ, συνδυάζοντας την αστική μας ταυτότητα με το Πράσινο DNA. Η πόλη μας. Τα χρώματά μας. Η κληρονομιά μας. Διάλεξε το αγαπημένο σου σήμερα σε όλα τα καταστήματα PAOSHOP του Telekom Center Athens και αναβάθμισε τη GREEN συλλογή σου», αναφέρει.

Δείτε την