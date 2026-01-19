Ο Έργκιν Άταμαν δεν έκανε δηλώσεις στην media day για τον αγώνα της Τρίτης (20/1, 21:15) με τη Μπασκόνια, αλλά μίλησε στην ιστοσελίδα της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να αξιοποιήσει τη έδρα, ώστε να φτάσει στη νίκη, απέναντι σ’ έναν αντίπαλο που είναι ανεβασμένος το τελευταίο διάστημα.

Ο Έργκιν Άταμαν δεν έκανε δηλώσεις στην media day του «τριφυλλιού» πριν την αναμέτρηση με τους Βάσκους, όπου θα στερηθεί για μια ακόμη φορά τις υπηρεσίες του Κέντρικ Ναν και του Ντίνου Μήτογλου, ενώ διαθέσιμος είναι ξανά ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Ο Τούρκος τεχνικός δεν μίλησε στην media day, αλλά τοποθετήθηκε για την συνάντηση με τη Μπασκόνια στην επίσημη ιστοσελίδα της Euroleague.

«Η Μπασκόνια είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Επίσης, χθες στην ACB League πέτυχε 130 πόντους στον αγώνα απέναντι στη Μανρέσα. Επομένως, πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα, ειδικά πάνω στους Φόρεστ και Καμπαρό, που είναι πολύ δραστήριοι. Είναι πολύ επιθετικοί στο παιχνίδι τους και δραστήριοι» δήλωσε ο Έργκιν Άταμαν για την αναμέτρηση με τους Βάσκους.

Και συμπλήρωσε: «Παίζουμε επίσης στην έδρα μας. Χρειαζόμαστε πόντους στον αιφνιδιασμό, πρέπει να παίξουμε ένα επιθετικό παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε και φυσικά χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων των φιλάθλων μας, για να μας δώσουν το πλεονέκτημα έδρας. Θα παλέψουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι».