Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Που θα δείτε το ματς της Euroleague
Μετά τη σπουδαία νίκη στο Βελιγράδι επί της Παρτίζαν με 104-66, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι έτοιμη για μια ακόμη διαβολοβδομάδα στη φετινή Euroleague.
Ο Ολυμπιακός ξεκινάει αυτή τη «διπλή» αγωνιστική από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς υποδέχεται απόψε (20/1) τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, θέλοντας να επεκτείνει το νικηφόρο σερί του και να φτάσει τις 14 νίκες στον θεσμό.
Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 19:15 λόγω και του αγώνα του ποδοσφαιρικού τμήματος αργότερα (22:00) για το Champions League με τη Λεβερκούζεν, και θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports 4.
