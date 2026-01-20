Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αποψινής (20/1) εντός έδρας αναμέτρησης των Πειραιωτών.

Μετά τη σπουδαία νίκη στο Βελιγράδι επί της Παρτίζαν με 104-66, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι έτοιμη για μια ακόμη διαβολοβδομάδα στη φετινή Euroleague.

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει αυτή τη «διπλή» αγωνιστική από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς υποδέχεται απόψε (20/1) τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, θέλοντας να επεκτείνει το νικηφόρο σερί του και να φτάσει τις 14 νίκες στον θεσμό.

Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 19:15 λόγω και του αγώνα του ποδοσφαιρικού τμήματος αργότερα (22:00) για το Champions League με τη Λεβερκούζεν, και θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports 4.