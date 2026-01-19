Ο Ταϊρίκ Τζόουνς φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού με το Μαρούσι για πρώτη φορά και πλέον είναι έτοιμος για το παιχνίδι κόντρα (20/1, 19:15) στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Το ντεμπούτο του στο ΣΕΦ στον αγώνα με το Μαρούσι, έκανε ο Ταϊρίκ Τζόουνς και είναι απόλυτα έτοιμος για το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη φανέλα του Ολυμπιακού, όπου απέναντί του θα βρει την Μακάμπι (20/1, 19:15), που πριν από τρεις μόλις εβδομάδες αντιμετώπισε με την Παρτίζαν.

Ο Αμερικανός σέντερ από την τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ μίλησε στο olympiacosbc.gr για την αναμέτρηση με την ισραηλινή ομάδα, αλλά και για τα δικά του συναισθήματα μετά τις πρώτες του εβδομάδες στον Πειραιά.

Αντιμετώπισες την Μακάμπι με την Παρτίζαν πριν από τρεις εβδομάδες και πιθανότατα την γνωρίζεις καλύτερα από τους συμπαίκτες σου. Τι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι αυτό;

«Πρέπει να παίξουμε το δικό μας στυλ μπάσκετ και να κοντρολάρουμε τον ρυθμό. Να είμαστε physical και να κάνουμε αυτό που μας αρέσει να κάνουμε, να βάζουμε την μπάλα στο καλάθι. Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουμε τα λάθη μας και με την άμυνά μας να τους περιορίσουμε στον αριθμό των κατοχών τους».

Ευχαριστήθηκες το ντεμπούτο σου στο ΣΕΦ στον αγώνα με το Μαρούσι;

«Ναι, απλά απολαμβάνω να παίζω μπάσκετ. Αγαπώ το περιβάλλον που βρίσκομαι τώρα και είμαι απλά χαρούμενος που παίζω μπάσκετ».

Πώς σε έχουν υποδεχθεί οι φίλοι της ομάδας αυτό το πρώτο διάστημα;

«Υπέροχα. Με καλωσορίζουν από την πρώτη ημέρα. Ήδη από τον αγώνα με την Μπάγερν, που δεν αγωνίστηκα, άκουσα τις φωνές τους κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της ομάδας και ήταν κάτι φανταστικό. Όσο είμαι ο εαυτός μου και παίζω σκληρά, νομίζω ότι θα το εκτιμούν».

Έχεις κάποιο μήνυμα για αυτούς;

«Απλά να συνεχίζουν να μας στηρίζουν και ανυπομονώ να τους δω και να τους ακούσω αύριο το βράδυ».