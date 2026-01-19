Ολυμπιακός: Στην 12άδα Τζόουνς και ΜαΚίσικ, τι είπε ο Μπαρτζώκας για αποθεραπεία Μόρις
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Μακάμπι (20/1, 19:15) στο ΣΕΦ και θέλει να εκμεταλλευτεί για άλλη φορά την έδρα του στη Euroleague. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε ενόψει του ματς με του Ισραηλινούς, ενώ αναφέρθηκε σε Τζόουνς, ΜακΚίσικ και Μόρις. Για τους δύο πρώτους τόνισε πως θα βρίσκονται στην 12άδα.
Για την αποθεραπεία του Μόρις ανέφερε: «Ναι είναι ικανοποιημένοι (το ιατρικό επιτελείο) από τη δουλειά που κάνει, αλλά δεν έρχεται κανείς κάθε μέρα να μου κάνει ενημέρωση για το πώς πάει. Έχει μία ρουτίνα, την οποία ακολουθεί πιστά και βελτιώνεται. Δεν είναι σέντερ να έχει πολύ μεγάλο βάρος. Σε αυτά συνήθως η αποκατάσταση είναι νωρίτερη, αλλά καλύτερα να μείνουμε σε αυτά που έχουμε τώρα και ότι ο Μόρις δεν παίζει αύριο».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.