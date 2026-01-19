Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην αποθεραπεία του Μόρις ενόψει Μακάμπι.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Μακάμπι (20/1, 19:15) στο ΣΕΦ και θέλει να εκμεταλλευτεί για άλλη φορά την έδρα του στη Euroleague. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε ενόψει του ματς με του Ισραηλινούς, ενώ αναφέρθηκε σε Τζόουνς, ΜακΚίσικ και Μόρις. Για τους δύο πρώτους τόνισε πως θα βρίσκονται στην 12άδα.

Για την αποθεραπεία του Μόρις ανέφερε: «Ναι είναι ικανοποιημένοι (το ιατρικό επιτελείο) από τη δουλειά που κάνει, αλλά δεν έρχεται κανείς κάθε μέρα να μου κάνει ενημέρωση για το πώς πάει. Έχει μία ρουτίνα, την οποία ακολουθεί πιστά και βελτιώνεται. Δεν είναι σέντερ να έχει πολύ μεγάλο βάρος. Σε αυτά συνήθως η αποκατάσταση είναι νωρίτερη, αλλά καλύτερα να μείνουμε σε αυτά που έχουμε τώρα και ότι ο Μόρις δεν παίζει αύριο».