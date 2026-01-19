Μπαρτζώκας: «Σημαντικό ότι έχουμε και τους τρεις σέντερ, είμαστε σε περίοδο βελτίωσης»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το ματς με τη Μακάμπι και αναφέρθηκε στις λύσεις που έχει στη θέση του σέντερ.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Μακάμπι (20/1, 19:15) στο ΣΕΦ και θέλει να συνεχίσει με νίκες την πορεία του στη Euroleague. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την εικόνα της ομάδας του στα τελευταία ματς, ενώ αναφέρθηκε και στις επιλογές στη θέση «5» με Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Χολ.

«Eίναι σε καλό μομέντουμ. Επιθετικά είναι από τις καλύτερες ομάδες της Euroleague. Αμυντικά κάνει τρικς που μπερδεύουν τον αντίπαλο, πολλές φορές μπερδεύουν και τους ίδιους. Επιθετικά παίζουν περίεργα. Η δημιουργία του Μπλατ είναι σημαντική. Ιδιαίτερη ομάδα για τον τρόπο που παίζει», είπε αρχικά.

Για το αν θα βρεθούν στην 12άαδα Τζόουνς και ΜακΚίσικ στο ματς: «Ναι, ναι».

«Το νορμάλ είναι να πηγαίνει ένα rotation δύο από τους τρεις. Δεν έχω σκεφτεί ποιους από τους 3 θα χρησιμοποιήσουμε. Και οι τρεις θα είναι και εξαρτάται πως θα πάει και το ματς. Σημαντικό ότι έχουμε και τους τρεις, με κάνει χαρούμενο», είπε στη συνέχεια για τους σέντερ.

Για το αν υπάρχουν κι άλλα περιθώρια βελτίωσης: «Για τον κάθε προπονητή του ζητούμενο είναι να δουλεύει όσο του επιτρέπουν τα τωρινά δεδομένα. Πολλά ατομικά και ομαδικά βιντεο, έμφαση στα θέλω της ομάδας. Όταν γυρίσουν όλοι θα παιζαμε όλο και καλύτερα. Αυτό δεν σημαίνει πως σε κάθε ματς θα πα΄ζιυομε καλά. Σου βάζει και αντίπαλος προβλήματα. Είναι συνεχόμενα τα ματς και δεν ξέρεις πόσο συγκεντρωμένοι είναι οι παίκτες για να παίξουν 3 ματς μέσα σε 5 μέρες. Έχοντας βάθος στο ρόστερ και επίγνωση ότι ο 2ος γύρος μετράει διπλά γιατί μπαίνουν τα μαθηματικά στη μέση, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε βάση των δυνατοτήτων μας».

Για το αν η νίκη με τον Παναθηναϊκό έδωσε αυτοπεποίθηση για να βελτιωθεί η εικόνα του Ολυμπιακού: «Όχι, για να είμαι ειλικρινής δεν συμφωνώ. Συχνά, η ομάδα που κερδίζει αδειάζει και μετά χαλαρώνει, έχει συμβεί και αυτό. Εγώ νομίζω ότι κάθε παιχνίδι έχει την ιδιαιτερότητα και τη σημασία του. Η σημασία σε αυτό το ματς είναι πιο πολύ ο απόηχος δύο ημέρες μετά και το πρόβλημα που φέρνουν τα media και ο κόσμος και τα social media στις ομάδες. Δεν είναι τόσο αγωνιστικό αυτό το θέμα. Το πώς εμείς μπορούμε να παίξουμε καλά, σας είχα πει ότι είχαμε παίξει και στην Μπολόνια πριν τον Παναθηναϊκό και είχαμε παίξει καλά με τη Βαλένθια για τρία δεκάλεπτα. Είμαστε σε μία περίοδο βελτίωσης και νομίζω ότι θα πάμε μέχρι τέλους έτσι”.

Για την αποθεραπεία του Μόρις: «Ναι είναι ικανοποιημένοι (το ιατρικό επιτελείο) από τη δουλειά που κάνει, αλλά δεν έρχεται κανείς κάθε μέρα να μου κάνει ενημέρωση για το πώς πάει. Έχει μία ρουτίνα, την οποία ακολουθεί πιστά και βελτιώνεται. Δεν είναι σέντερ να έχει πολύ μεγάλο βάρος. Σε αυτά συνήθως η αποκατάσταση είναι νωρίτερη, αλλά καλύτερα να μείνουμε σε αυτά που έχουμε τώρα και ότι ο Μόρις δεν παίζει αύριο».

Για την ανοδική πορεία του Ολυμπιακού, χωρίς να έχουν παίξει οι μεταγραφές: «Αυτό πρέπει να το αναλογιστείτε εσείς και όταν λέω εσείς δεν εννοώ τόσο τους δημοσιογράφους, αλλά περισσότερο την κοινή γνώμη, τον κόσμο. Εγώ έχω πολύ ξεκάθαρη άποψη γι’ αυτό το πράγμα.

Νομίζω ότι έχω βαπτιστεί και εμμονικός γι’ αυτό το πράγμα, για κάποια πράγματα που λέω, αλλά δεν θα ήθελα να πηγαίνω σε παραδείγματα ή παικτών που πήγαν για να ενισχύσουν, ήταν βροντερές μεταγραφές για κάποιες ομάδες και από τότε παίζουν χειρότερα, ή χάνουν.

Οπότε δεν είναι καλό να μιλάω για άλλες ομάδες. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει ένας κορμός ανθρώπων που δουλεύει εδώ, ο οποίος στον Ολυμπιακό πρέπει να τον σεβαστούμε, γιατί έχουν κατακτήσει πολλά.

Και από εκεί και πέρα σίγουρα οι προσθήκες είναι σημαντικές, αλλά από τη μία ο κόσμος θέλει να δένεται με πρόσωπα, από την άλλη σε πολλές ομάδες οι παίκτες έρχονται και φεύγουν και δεν θυμάστε καν ποιοι έπαιξαν τα προηγούμενα χρόνια. Από την άλλη όμως θέλουν και καινούργιους. Είναι μία ισορροπία να κάνεις τις κινήσεις που πρέπει να κάνεις, χωρίς να επηρεάζεσαι από την πίεση της κοινής γνώμης».