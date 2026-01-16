Η Χάποελ Τελ Αβίβ με πρωταγωνιστές τους Νταν Οτούρου και Ελάιτζα Μπράιαντ επικράτησε (81-73) της Βιλερμπάν εκτός έδρας για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει τον τρόπο να να παίρνει το αποτέλεσμα και το απέδειξε κόντρα στη Βιλερμπάν επί γαλλικού εδάφους όπου επικράτησε με 81-73, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Euroleague, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είχε για πρωταγωνιστές τους Νταν Οτούρου (18 πόντους-7 ριμπάουντ) και Ελάιτζα Μπράιαντ (17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ), ενώ από τη Βιλερμπάν ξεχώρισε ο Γκλιν Γουότσον με 17 πόντους και 5 ασίστ. Η Χάποελ έχει πλέον ρεκόρ 15-6, ενώ η Βιλερμπάν μετράει 6 νίκες και 15 ήττες στη διοργάνωση.

Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (8-8 στο 6’) και το πρώτο 10λεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ να είναι 16-16 καθώς οι Γάλλοι στηρίζονταν στον Γκλιν Γουότσον και τον Σακίλ Χάρισον. Την ίδια στιγμή η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη «χτύπησε» στο «ζωγραφιστό» με τους Τζόναθαν Μότλι και Τάι Οντιάσε. Στη δεύτερη περίοδο οι δυο ομάδες συνέχισαν να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» (18-18 στο 13’), όμως οι Ισραηλινοί με καλάθια των Οντιάσε και Μπράιαντ βρέθηκε στο +4 (25-29 στο 16.40’’).

Η Βιλερμπάν αντέδρασε και πρώτα ισοφάρισε (31-31 στο 18’) με τον Αρμέλ Τραορέ και στη συνέχεια μ’ ένα επιμέρους 7-0 έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο +7 (38-31 στο 20’). Η Χάποελ «πλήρωσε» στο πρώτο 20λεπτο την αστοχία από την περιφέρεια, όπου είχε 0/6 τρίποντα! Μάλιστα, είχε και 8 ασίστ για 9 λάθη. Την ίδια στιγμή οι γηπεδούχοι είχαν καλύτερες επιδόσεις στα τρίποντα (5/19, 26.3%) και στα δίποντα (10/17, 58.8%) που τους έδωσαν τη δυνατότητα να μπορέσουν να «χτίσουν» αυτή τη μικρή διαφορά...

Στο δεύτερο ημίχρονο η Βιλερμπάν διεύρυνε τη διαφορά (48-37 στο 22.40’’) με τον Γκλιν Γουότσον. Ωστόσο, η Χάποελ έβγαλε αντίδραση και ισοφάρισε (50-50 στο 27’) με τους Νταν Οτούρου και Ελάιτζα Μπράιαντ. Οι Γάλλοι έκλεισαν το τρίτο 10λεπτο έχοντας ένα ισχνό προβάδισμα (58-57 στο 30’), αλλά η Χάποελ μπήκε με... φόρα (58-62 στο 31.40’’) με καλάθια των Νταν Οτούρου και Κρις Τζόουνς και διάθεση να φτάσουν στη νίκη.

Μάλιστα, με τους Οτούρου, Τζόουνς και Μπράιαντ είχε τον έλεγχο και έφτασε στο +6 (68-74 στο 37’), καθώς η άμυνα έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην διατήρηση του ελέγχου του παιχνιδιού από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Μάλιστα, βρέθηκε και στο +7 (70-77 στο 38’), καθώς οι γηπεδούχοι σκόραραν μόνο με τον Γκλιν Γουότσον και αυτό δεν ήταν αρκετό. Η Χάποελ έφτασε σε μια σημαντική νίκη, καταφέρνοντας να κυριαρχήσει απόλυτα στο δεύτερο ημίχρονο.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 38-31, 58-57, 73-81.

Ο MVP: Ο Ελάιτζα Μπράιαντ τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους (1/1 ελεύθυερες βολές, 8/9 δίποντα), 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 33:58 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μέλβιν Αζινσά είχε 12 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 26:58 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 16 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το χαμηλό ποσοστό στα τρίποντα (3/15, 20%) δεν επηρέασε τη Χάποελ στην προσπάθεια της να φτάσει στη νίκη απέναντι στη Βιλερμπάν στη Γαλλία.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α’ ΓΥΡΟ: Η Χάποελ επικράτησε (87-80) της Βιλερμπάν για την 14η αγωνιστική της Euroleague.