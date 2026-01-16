Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ 73-81: Έκαναν τη διαφορά Οτούρου-Μπράιαντ
Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει τον τρόπο να να παίρνει το αποτέλεσμα και το απέδειξε κόντρα στη Βιλερμπάν επί γαλλικού εδάφους όπου επικράτησε με 81-73, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Euroleague, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας της διοργάνωσης.
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είχε για πρωταγωνιστές τους Νταν Οτούρου (18 πόντους-7 ριμπάουντ) και Ελάιτζα Μπράιαντ (17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ), ενώ από τη Βιλερμπάν ξεχώρισε ο Γκλιν Γουότσον με 17 πόντους και 5 ασίστ. Η Χάποελ έχει πλέον ρεκόρ 15-6, ενώ η Βιλερμπάν μετράει 6 νίκες και 15 ήττες στη διοργάνωση.
Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο αγώνας
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (8-8 στο 6’) και το πρώτο 10λεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ να είναι 16-16 καθώς οι Γάλλοι στηρίζονταν στον Γκλιν Γουότσον και τον Σακίλ Χάρισον. Την ίδια στιγμή η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη «χτύπησε» στο «ζωγραφιστό» με τους Τζόναθαν Μότλι και Τάι Οντιάσε. Στη δεύτερη περίοδο οι δυο ομάδες συνέχισαν να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» (18-18 στο 13’), όμως οι Ισραηλινοί με καλάθια των Οντιάσε και Μπράιαντ βρέθηκε στο +4 (25-29 στο 16.40’’).
Η Βιλερμπάν αντέδρασε και πρώτα ισοφάρισε (31-31 στο 18’) με τον Αρμέλ Τραορέ και στη συνέχεια μ’ ένα επιμέρους 7-0 έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο +7 (38-31 στο 20’). Η Χάποελ «πλήρωσε» στο πρώτο 20λεπτο την αστοχία από την περιφέρεια, όπου είχε 0/6 τρίποντα! Μάλιστα, είχε και 8 ασίστ για 9 λάθη. Την ίδια στιγμή οι γηπεδούχοι είχαν καλύτερες επιδόσεις στα τρίποντα (5/19, 26.3%) και στα δίποντα (10/17, 58.8%) που τους έδωσαν τη δυνατότητα να μπορέσουν να «χτίσουν» αυτή τη μικρή διαφορά...
Στο δεύτερο ημίχρονο η Βιλερμπάν διεύρυνε τη διαφορά (48-37 στο 22.40’’) με τον Γκλιν Γουότσον. Ωστόσο, η Χάποελ έβγαλε αντίδραση και ισοφάρισε (50-50 στο 27’) με τους Νταν Οτούρου και Ελάιτζα Μπράιαντ. Οι Γάλλοι έκλεισαν το τρίτο 10λεπτο έχοντας ένα ισχνό προβάδισμα (58-57 στο 30’), αλλά η Χάποελ μπήκε με... φόρα (58-62 στο 31.40’’) με καλάθια των Νταν Οτούρου και Κρις Τζόουνς και διάθεση να φτάσουν στη νίκη.
Μάλιστα, με τους Οτούρου, Τζόουνς και Μπράιαντ είχε τον έλεγχο και έφτασε στο +6 (68-74 στο 37’), καθώς η άμυνα έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην διατήρηση του ελέγχου του παιχνιδιού από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.
Μάλιστα, βρέθηκε και στο +7 (70-77 στο 38’), καθώς οι γηπεδούχοι σκόραραν μόνο με τον Γκλιν Γουότσον και αυτό δεν ήταν αρκετό. Η Χάποελ έφτασε σε μια σημαντική νίκη, καταφέρνοντας να κυριαρχήσει απόλυτα στο δεύτερο ημίχρονο.
Τα δεκάλεπτα: 16-16, 38-31, 58-57, 73-81.
Ο MVP: Ο Ελάιτζα Μπράιαντ τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους (1/1 ελεύθυερες βολές, 8/9 δίποντα), 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 33:58 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μέλβιν Αζινσά είχε 12 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 26:58 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 16 βαθμούς στο PIR.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το χαμηλό ποσοστό στα τρίποντα (3/15, 20%) δεν επηρέασε τη Χάποελ στην προσπάθεια της να φτάσει στη νίκη απέναντι στη Βιλερμπάν στη Γαλλία.
ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α’ ΓΥΡΟ: Η Χάποελ επικράτησε (87-80) της Βιλερμπάν για την 14η αγωνιστική της Euroleague.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.