Euroleague: Η κατάταξη της μετά την ολοκλήρωση της 22ης αγωνιστικής
Όπως είναι γνωστό ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από το Βελιγράδι κερδίζοντας εύκολα την Παρτίζαν ενώ αντίθετα ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο Μόναχο από την Μπάγερν.
Όσον αφορά τα παιχνίδια που διεξήχθησαν την Παρασκευή και έριξαν την αυλαία της 22ης αγωνιστικής, το ενδιαφέρον ήταν στραμμένο στο classico όπου η Ρεάλ ήταν η μεγάλη νικήτρια απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 80-61, ενώ νωρίτερα η Χάποελ συνέχισε να ηγείται της κατάταξης κερδίζοντας μέσα στη Λιόν τη Βιλερμπάν με 73-81.
Στο άλλο ματς της βραδιάς, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην Κωνσταντινούπολη της Βαλένθια με 82-79 και παρέμεινε στις πιο υψηλές θέσεις της κατάταξης στην Euroleague.
Η 22η αγωνιστική
Τετάρτη 14/1
Πέμπτη 15/1
- Αναντολού Εφές-Μπασκόνια 75-89
- Μπάγερν-Παναθηναϊκός 85-78
- Μακάμπι-Ζάλγκιρις 100-97
- Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας 96-104
- Παρί-Μονακό 87-95
Παρασκευή 16/1
Η Κατάταξη
- * Χάποελ Τελ Αβίβ 15-6
- Μονακό 15-7
- * Φενέρμπαχτσε 14-7
- Βαλένθια 14-8
- Ρεάλ Μαδρίτης 14-8
- Μπαρτσελόνα 14-8
- * Ολυμπιακός 13-8
- Παναθηναϊκός 13-9
- Ζάλγκιρις Κάουνας 12-10
- Ερυθρός Αστέρας 12-10
- Αρμάνι Μιλάνο 11-11
- Βίρτους Μπολόνια 11-11
- Ντουμπάι 10-12
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-13
- Μπασκόνια 8-14
- Μπάγερν Μονάχου 8-14
- * Παρί 7-14
- Αναντολού Εφές 6-16
- Βιλερμπάν 6-16
- Παρτίζαν 6-16
* Εκκρεμούν το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και το Χάποελ - Παρί
Η 23η αγωνιστική
Τρίτη 20/1
- 19:15 Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ
- 19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Εφές
- 19:45 Μονακό - Ερυθρός Αστέρας
- 21:00 Βιλερμπάν - Ζάλγκιρις Κάουνας
- 21:15 Παναθηναϊκός - Μπασκόνια
- 21:30 Μπάγερν Μονάχου - Παρτίζαν
- 21:30 Βαλένθια - Παρί
- 21:30 Μπαρτσελόνα - Ντουμπάι
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Αρμάνι Μιλάνο
Τετάρτη 21/1
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια - Φενέρμπαχτσε
