Δείτε πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη στην Euroleague μετά και το τέλος της 22ης αγωνιστικής και λίγο πριν από την επόμενη «διαβολοβδομάδα».

Όπως είναι γνωστό ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από το Βελιγράδι κερδίζοντας εύκολα την Παρτίζαν ενώ αντίθετα ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο Μόναχο από την Μπάγερν.

Όσον αφορά τα παιχνίδια που διεξήχθησαν την Παρασκευή και έριξαν την αυλαία της 22ης αγωνιστικής, το ενδιαφέρον ήταν στραμμένο στο classico όπου η Ρεάλ ήταν η μεγάλη νικήτρια απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 80-61, ενώ νωρίτερα η Χάποελ συνέχισε να ηγείται της κατάταξης κερδίζοντας μέσα στη Λιόν τη Βιλερμπάν με 73-81.

Στο άλλο ματς της βραδιάς, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην Κωνσταντινούπολη της Βαλένθια με 82-79 και παρέμεινε στις πιο υψηλές θέσεις της κατάταξης στην Euroleague.

Η 22η αγωνιστική

Τετάρτη 14/1

Πέμπτη 15/1

Παρασκευή 16/1

Η Κατάταξη

* Χάποελ Τελ Αβίβ 15-6 Μονακό 15-7 * Φενέρμπαχτσε 14-7 Βαλένθια 14-8 Ρεάλ Μαδρίτης 14-8 Μπαρτσελόνα 14-8 * Ολυμπιακός 13-8 Παναθηναϊκός 13-9 Ζάλγκιρις Κάουνας 12-10 Ερυθρός Αστέρας 12-10 Αρμάνι Μιλάνο 11-11 Βίρτους Μπολόνια 11-11 Ντουμπάι 10-12 Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-13 Μπασκόνια 8-14 Μπάγερν Μονάχου 8-14 * Παρί 7-14 Αναντολού Εφές 6-16 Βιλερμπάν 6-16 Παρτίζαν 6-16

* Εκκρεμούν το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και το Χάποελ - Παρί

Η 23η αγωνιστική

Τρίτη 20/1

19:15 Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ

19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Εφές

19:45 Μονακό - Ερυθρός Αστέρας

21:00 Βιλερμπάν - Ζάλγκιρις Κάουνας

21:15 Παναθηναϊκός - Μπασκόνια

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Παρτίζαν

21:30 Βαλένθια - Παρί

21:30 Μπαρτσελόνα - Ντουμπάι

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Αρμάνι Μιλάνο

Τετάρτη 21/1