Παναθηναϊκός: Από το αεροδρόμιο απευθείας για... βίντεο και προπόνηση
Οι «πράσινοι» δεν... κάθισαν ούτε λεπτό αμέσως μετά την επιστροφή της ομάδας από το Μόναχο όπου γνώρισαν την 9η ήττα τους στην φετινή Euroleague.
Η αποστολή της ομάδας επέστρεψε από την πόλη της Βαυαρίας το μεσημέρι της Παρασκευής και αμέσως βρέθηκε στο Telekom Center Athens!
Ο Εργκίν Άταμαν ανέλυσε για περισσότερο από μία ώρα σε βίντεο τα λάθη που έκαναν με αποτέλεσμα να ηττηθούν από την Μπάγερν ενώ στη συνέχεια ακολούθησε προπόνηση.
Να σημειωθεί ότι οι Κεντρικ Ναν, Ντίνος Μήτογλου και Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν ακολούθησαν το κανονικό πρόγραμμα.
Ακολουθεί την Κυριακή (18/1) το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη όπου ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν θα είναι κάποιος διαθέσιμος.
