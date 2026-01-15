Η ένσταση της Ζαλγκίρις Κάουνας για το σκορ του αγώνα της με τη Βίρτους Μπολόνια απορρίφθηκε, ενώ στον Ερυθρό Αστέρα επιβλήθηκε πρόστιμο 25.000 ευρώ για επεισόδια, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της χωρητικότητας στο 80% για τον επόμενο εντός έδρας αγώνα του.

Η EuroLeague ανακοίνωσε τις πειθαρχικές αποφάσεις που σχετίζονται με περιστατικά που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της 19ης και 20ής αγωνιστικής της κανονικής περιόδου 2025–26, μεταξύ των οποίων και το πρόστιμο στον Εργκίν Αταμάν.

Πέραν του προστίμου στον Έργκιν Άταμαν, η Βίρτους Μπολόνια τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για επεισόδια που προκλήθηκαν από θεατές κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο, σύμφωνα με το Άρθρο 29.2.g) του Πειθαρχικού Κώδικα της EuroLeague.

Για την 20η αγωνιστική, στον Ερυθρό Αστέρα επιβλήθηκε πρόστιμα συνολικού ύψους 25.000 ευρώ για επεισόδια που προκλήθηκαν από θεατές κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον της Βαλένθια, σύμφωνα με τα άρθρα 29.2.στ) και 29.2.ζ) του Πειθαρχικού Κώδικα.

Ως αποτέλεσμα, έχει ενεργοποιηθεί η προηγουμένως ανασταλμένη κύρωση —περιορισμός χωρητικότητας 80% για τον επόμενο εντός έδρας αγώνα του συλλόγου. Η κύρωση αυτή επιβλήθηκε αρχικά στις 10 Δεκεμβρίου 2025, μέσω της Πειθαρχικής Απόφασης 18/2025–26.

Εν τω μεταξύ, η ένσταση που υπέβαλε η Ζαλγκίρις Κάουνας σχετικά με το φύλλο αγώνα εναντίον της Βίρτους Μπολόνια απορρίφθηκε. Μετά την προαναφερθείσα διαμαρτυρία, το Συμβούλιο Προπονητών της EuroLeague ασχολήθηκε με τις ενέργειες του προπονητή της Ζαλγκίρις, Τόμας Μασιούλις, στην Μπολόνια, δηλώνοντας ότι απαιτούνται αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο υποβάλλονται οι επίσημες διαμαρτυρίες κατά τη διάρκεια των αγώνων