Η Εργκίν Άταμαν τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 για τις δηλώσεις του μετά το ματς κόντρα στον Ολυμπιακό για τη Euroleague.

Ο Έργκιν Άταμαν είχε μιλήσει για την ήττα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό (82-87) στη Euroleague και είχε τονίσει ότι οι διαιτητές πρέπει να σφυρίξουν στον τελικό της EuroLeague. Οι διοργανωτές τιμώρησαν τον Τούρκο προπονητή για τις δηλώσεις του και του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Επιπλέον η Euroleague ενημέρωσε πως η ένσταση που υπέβαλε η Ζαλγκίρις Κάουνας για το φύλλο αγώνα του αγώνα Βίρτους Μπολόνια - Ζαλγκίρις Κάουνας απορρίφθηκε.

Αναλυτικά

19η αγωνιστική

Η Βίρτους Μπολόνια τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ λόγω επεισοδίων που προκλήθηκαν από το κοινό κατά τη διάρκεια του αγώνα Βίρτους Μπολόνια - EA7 Εμπόριο Αρμάνι Μιλάνο, βάσει του Άρθρου 29.2.g) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο κ. Εργκίν Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού ΑΚΤΩΡ Αθήνας, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για σχόλια σχετικά με την εκτέλεση των διαιτητών Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ Αθήνας - Ολυμπιακός Πειραιώς, σύμφωνα με το Άρθρο 24.2.c) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

20η αγωνιστική

Ο Ερυθρός Αστέρας τιμωρήθηκε με πρόστιμα ύψους 25.000 ευρώ λόγω επεισοδίων που προκλήθηκαν από το κοινό κατά τη διάρκεια του αγώνα Ερυθρός-Βαλένθια σύμφωνα με το άρθρο 29.2.f) και g) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball. Η απόφαση αυτή ενεργοποιεί την αναστολή της ποινής περιορισμού της χωρητικότητας 80% στον επόμενο εντός έδρας αγώνα του συλλόγου, η οποία επιβλήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2025, μέσω της Πειθαρχικής Απόφασης 18/2025-26.

Η ένσταση που υπέβαλε η Ζαλγκίρις Κάουνας για το φύλλο αγώνα του αγώνα Βίρτους Μπολόνια - Ζαλγκίρις Κάουνας απορρίφθηκε.