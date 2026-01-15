Νιλικίνα για Παρτίζαν: «Δεν θα μιλήσω για πολιτικά θέματα, πολλά έγιναν, πολλά ειπώθηκαν... »

Ο Φρανκ Νιλικίνα μιλώντας στη σερβική «Mozzart Sport» αναφέρθηκε στον Ολυμπιακό, αλά και για την επιστροφή του στο Βελιγράδι ως αντίπαλος της Παρτίζαν.

Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε στο Βελιγράδι, επικρατώντας της Παρτίζαν με το ευρύ 66-104 για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Φρανκ Νιλικίνα ήταν στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για την αναμέτρηση προσθέτοντας 6 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ στα 14'54" που αγωνίστηκε και μετά το φινάλε μίλησε στη «Mozzart Sport» για την επιστροφή του στην πρώην ομάδα του στέλνοντας και το δικό του μήνυμα στους παίκτες των «ασπόμαυρων» του Βελιγραδίου.

Αναλυτικά

Για το πως είδε την εμφάνιση του Ολυμπιακού: «Ήταν ένα καλό παιχνίδι από την ομάδα μας. Ήρθαμε στο γήπεδο γνωρίζοντας ότι πρόκειται για αγώνα EuroLeague και ότι έπρεπε να ακολουθήσουμε το πλάνο μας και να κάνουμε τη δουλειά. Από την αρχή ήμασταν συγκεντρωμένοι».

Για το πως ένιωσε επιστρέφοντας στο Βελιγράδι: «Νιώθω καλά που επέστρεψα σε αυτό το περιβάλλον. Πέρασα μια όμορφη περίοδο εδώ, θα ήθελα να ήταν ακόμη πιο επιτυχημένη. Σίγουρα μου ήρθαν στο μυαλό κάποιες αναμνήσεις και συναισθήματα, αλλά ήμουν συγκεντρωμένος στον στόχο και στη νίκη με την ομάδα μου».

Για τα σχόλια γύρω από τη φυγή του από την Παρτίζαν: «Δεν πρόκειται να μιλήσω για πολιτικά θέματα. Πολλά έγιναν, πολλά ειπώθηκαν. Αυτό ανήκει στο παρελθόν. Εγώ είμαι συγκεντρωμένος στο μέλλον».

Για το εαν τον επηρεάζει η δύσκολη κατάσταση που περνά η Παρτίζαν: «Όπως είπα, είμαι συγκεντρωμένος στην ομάδα μου και αυτός είναι ο βασικός στόχος. Έχω πολλούς φίλους στην Παρτιζάν και το να τους βλέπω να περνούν μια δύσκολη περίοδο δεν είναι ευχάριστο. Στόχος μου είναι μια καινούργια αρχή με τον Ολυμπιακό και να είμαι πλήρως αφοσιωμένος στους στόχους της ομάδα».

Για το μήνυμα που θα έστελνε στους παίκτες της Παρτίζαν: «Να μείνουν ενωμένοι. Αυτό ισχύει για κάθε ομάδα που περνά δύσκολες στιγμές. Να δουλέψουν σκληρά και να βρουν τρόπο να αλλάξουν την κατάσταση».