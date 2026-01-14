Ολυμπιακός: Η μέρα και η ώρα της επόμενης αναμέτρησης στην EuroLeague
Μετά το φινάλε της αναμέτρησης απέναντι στην Παρτίζαν, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague που έρχεται.
Με την πρώτη αναμέτρηση των Πειραιωτών να είναι εντός έδρας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με αντίπαλο τη Μακάμπι. Οι Πειραιώτες υποδέχονται τους Ισραηλινούς, που δεν έχουν τον Λόνι Γουόκερ στο ρόστερ τους, ένεκα του τραυματισμού του.
Το τζάμπολ της αναμέτρησης για την 23η αγωνιστική της EuroLeague έχει προγραμματιστεί την Τρίτη, 20 Ιανυοαρίου και ώρα 19:15.
Ο λόγος που το τζάμπολ είναι τόσο νωρίς, έχει να κάνει φυσικά με το Champions League, καθώς ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Μπάγερ Λεβερκούζεν, στις 22:00 για την 7η αγωνιστική της League Phase.
