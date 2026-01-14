Μπαρτζώκας για Βεζένκοβ: «Ο Σάσα είναι... ο Σάσα»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη νίκη επί της Παρτίζαν και αποθέωσε τον Σάσα Βεζένκοβ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου στην Χάλα Πιονίρ μετά τη νίκη επί της Παρτίζαν και στάθηκε στην σοβαρότητα που έδειξε η ομάδα του, ενώ αποθέωσε και τον Σάσα Βεζένκοβ (25π., 7ρ.).

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση για το ματς ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε: «Ήμασταν πολύ σοβαροί για 40 λεπτά. Ιδιαίτερα η δεύτερη και η τρίτη περίοδος ήταν πολύ καλές για εμάς. Μοιράσαμε την μπάλα, είχαμε πολλές ασίστ. Κάθε παίκτης που έπαιξε είχε τουλάχιστον μία ασίστ και κάποιοι από αυτούς περισσότερες. Όταν μοιράσαμε την μπάλα, είχαμε περισσότερους σκόρερ. Για εμάς ήταν σημαντικό να τελειώσουμε το παιχνίδι με σεβασμό στην Παρτίζαν, να μην σταματήσουμε να παίζουμε στην τρίτη περίοδο. Νομίζω ήμασταν πολύ καλοί για αυτήν την Παρτίζαν που δυσκολεύεται ψυχολογικά. Έχουν καλούς παίκτες και καλό προπονητή και πρέπει να βρουν τον τρόπο να παίζουν πολύ καλύτερα από τον τρόπο που έπαιξαν σήμερα».

Στη συνέχεια σε ερώτηση σχετικά με την απόδοση του Βεζένκοφ και τις πολλές ασίστ που δέχθηκε από τους συμπαίκτες του ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε: «Τον τελευταίο μήνα παίζουμε πολύ καλύτερα γιατί πολλοί παίκτες επέστρεψαν. Τώρα μόλις χάσαμε τον Μόντε Μόρις και δεν μπορούσε να αγωνιστεί ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ δεν χρησιμοποίησα τον ΜακΚίσικ γιατί είχε κάνει μόλις μία προπόνηση μετά από τρεις μήνες. Πιστεύουμε στο ρόστερ μας, έχουμε βαθύ ρόστερ και πολύ καλούς παίκτες. Αν παίξουμε μαζί πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ δυνατή και επικίνδυνη ομάδα για κάθε αντίπαλο. Ο Σάσα είναι ο Σάσα. Δεν θέλει να σκάει την μπάλα, αλλά κινείται εξαιρετικά, είναι εξαιρετικός σουτέρ και πολύ καλός ριμπάουντερ και έχει αυτήν την αίσθηση για το παιχνίδι που είναι καθαρό ταλέντο. Χρειάζεται απλά ένα σύστημα γύρω του και με αυτήν την κυκλοφορία της μπάλας αποδεικνύει τι παίκτης είναι».