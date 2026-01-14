Παναθηναϊκός: Το Gazzetta στην προπόνηση των «πράσινων» στο Μόναχο
Αποστολή στο Μόναχο: Γιώργος Κούβαρης
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη Μπάγερν (15/1, 20:30) στο Μόναχο, έχοντας μια σημαντική απώλεια. Ο Κέντρικ Ναν δεν ταξίδεψε για Μόναχο, κάτι που σημαίνει πως δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς της Euroleague.
Το Gazzetta βρέθηκε στο BMW Park όπου η ομάδα του Εργκίν Άταμαν πραγματοποίησε την προπόνησή της ενόψει της αναμέτρησης φιλοδοξώντας να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα. Μάλιστα, το αυριανό (15/01) shootaround θα γίνει στο Sap Garden, το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον αγώνα.
Δείτε τα πλάνα του Gazzetta από την προπόνηση του Παναθηναϊκού
☘️ Στιγμές από την προπόνηση του Παναθηναϊκού ενόψει Μπάγερν.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 14, 2026
📍 Αποστολή στο Μόναχο: Γιώργος Κούβαρης#paobc pic.twitter.com/hSG2qwfF6K
