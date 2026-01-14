Το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Μόναχο ενόψει του ματς με την Μπάγερν και σας μεταφέρει τις εικόνες.

Αποστολή στο Μόναχο: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη Μπάγερν (15/1, 20:30) στο Μόναχο, έχοντας μια σημαντική απώλεια. Ο Κέντρικ Ναν δεν ταξίδεψε για Μόναχο, κάτι που σημαίνει πως δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς της Euroleague.

Το Gazzetta βρέθηκε στο BMW Park όπου η ομάδα του Εργκίν Άταμαν πραγματοποίησε την προπόνησή της ενόψει της αναμέτρησης φιλοδοξώντας να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα. Μάλιστα, το αυριανό (15/01) shootaround θα γίνει στο Sap Garden, το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον αγώνα.

Δείτε τα πλάνα του Gazzetta από την προπόνηση του Παναθηναϊκού