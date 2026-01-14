Παναθηναϊκός: Το Gazzetta στην προπόνηση των «πράσινων» στο Μόναχο

Γιώργος Κούβαρης
pana
Το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Μόναχο ενόψει του ματς με την Μπάγερν και σας μεταφέρει τις εικόνες.

Αποστολή στο Μόναχο: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη Μπάγερν (15/1, 20:30) στο Μόναχο, έχοντας μια σημαντική απώλεια. Ο Κέντρικ Ναν δεν ταξίδεψε για Μόναχο, κάτι που σημαίνει πως δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς της Euroleague.

Το Gazzetta βρέθηκε στο BMW Park όπου η ομάδα του Εργκίν Άταμαν πραγματοποίησε την προπόνησή της ενόψει της αναμέτρησης φιλοδοξώντας να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα. Μάλιστα, το αυριανό (15/01) shootaround θα γίνει στο Sap Garden, το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον αγώνα.

Δείτε τα πλάνα του Gazzetta από την προπόνηση του Παναθηναϊκού

 
     

