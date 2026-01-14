Ο Σακίλ ΜακΚίσικ και ο Φρανκ Νιλικίνα είναι στην 12άδα του Ολυμπιακού για το ματς απέναντι στην Παρτίζαν (20:30).

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην «Αλεξάντερ Νίκολιτς» την Παρτίζαν (20:30), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να υπολογίζει στους ΜακΚίσικ και Νιλικίνα.

Όπως είχε γίνει γνωστό από την Τρίτη (13/1), ο Σακίλ ΜακΚίσικ και ο Φρανκ Νιλικίνα ακολούθησαν την αποστολή, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τους συμπεριλαμβάνει και στην 12άδα για το ματς απέναντι στην Παρτίζαν.

Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ματς με την Παρτιζάν:

Γουόκαπ, Νιλικινά, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντορσει, Πιτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, ΜαΚίσικ, Φουρνιέ.