Ολυμπιακός: Με ΜακΚίσικ και Νιλικίνα η 12άδα κόντρα στην Παρτίζαν
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην «Αλεξάντερ Νίκολιτς» την Παρτίζαν (20:30), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να υπολογίζει στους ΜακΚίσικ και Νιλικίνα.
Όπως είχε γίνει γνωστό από την Τρίτη (13/1), ο Σακίλ ΜακΚίσικ και ο Φρανκ Νιλικίνα ακολούθησαν την αποστολή, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τους συμπεριλαμβάνει και στην 12άδα για το ματς απέναντι στην Παρτίζαν.
Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ματς με την Παρτιζάν:
Γουόκαπ, Νιλικινά, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντορσει, Πιτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, ΜαΚίσικ, Φουρνιέ.
