Η απάντηση του Έντι Τζόνσον στην μπλούζα του Εβάν Φουρνιέ

Με μπλούζα που απεικονίζεται ο Έντι Τζόνσον, εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο ο Εβάν Φουρνιέ, πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού για Βελιγράδι, ενόψει Παρτίζαν.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι (14/01, 20:30), στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Εβάν Φουρνιέ, κατά την αναχώρηση της ομάδας του Πειραιά, εμφανίστηκε να φοράει μπλούζα, που είχε πάνω τον Έντι Τζόνσον.

Ο Αμερικανός, μέσω ενός προσωπικού του tweet, απάντησε στον γκαρντ του Ολυμπιακού, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του, για το γεγονός πως ο Γάλλος σταρ τον τιμά με αυτόν τρόπο.

Μάλιστα, έστειλε και μήνυμα στήριξης στον Ολυμπιακό, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

 

«Μάλιστα κύριε! O Εβάν Φουρνιέ φοράει το μπλουζάκι του EJ Ολυμπιακός για πάντα!»

Δείτε την ανάρτηση του Έντι Τζόνσον:


