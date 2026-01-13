Η απάντηση του Έντι Τζόνσον στην μπλούζα του Εβάν Φουρνιέ
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι (14/01, 20:30), στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Ο Εβάν Φουρνιέ, κατά την αναχώρηση της ομάδας του Πειραιά, εμφανίστηκε να φοράει μπλούζα, που είχε πάνω τον Έντι Τζόνσον.
Ο Αμερικανός, μέσω ενός προσωπικού του tweet, απάντησε στον γκαρντ του Ολυμπιακού, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του, για το γεγονός πως ο Γάλλος σταρ τον τιμά με αυτόν τρόπο.
Μάλιστα, έστειλε και μήνυμα στήριξης στον Ολυμπιακό, αναφέροντας χαρακτηριστικά:
«Μάλιστα κύριε! O Εβάν Φουρνιέ φοράει το μπλουζάκι του EJ Ολυμπιακός για πάντα!»
Δείτε την ανάρτηση του Έντι Τζόνσον:
Yes Sir! @EvanFourmizz rocking the EJ shirt @Olympiacos_BC forever! pic.twitter.com/zog3EwEjuS— Eddie A Johnson (@Jumpshot8) January 13, 2026
