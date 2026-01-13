Ντόρσεϊ: «Αν χρειαστεί, παίζω και playmaker»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στην Παρτίζαν (14/1) και τόνισε ότι εάν χρειαστεί, παίζει και playmaker!

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Παρτίζαν στο Βελιγράδι για τη 22η αγωνιστική της EuroLeague και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε στο olympiacosbc.gr για την αναμέτρηση.

Μεταξύ άλλων, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για τα playmaking skills του, αλλά και τον ρυθμό που τον έχει εκτοξεύσει στους 17.6 πόντους τη φετινή σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ:

Ποιες είναι οι σκέψεις σου σχετικά με το παιχνίδι με την Παρτίζαν;

«Άλλο ένα εκτός έδρας παιχνίδι για εμάς και αυτή τη φορά σε ένα σκληρό περιβάλλον σε αυτό το μικρό γήπεδο. Μπορεί τελευταία να χάνουν, αλλά είναι σίγουρο ότι θα παλέψουν. Θα είναι σημαντικό να κερδίσουμε πριν από τη διπλή αγωνιστική την επόμενη εβδομάδα. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τα καταφέρουμε, να παίξουμε το παιχνίδι μας με τον σωστό τρόπο και να διατηρήσουμε τον ρυθμό».

Πόσο διαφορετικό θα είναι το παιχνίδι σε σχέση με την εντός έδρας νίκη μας επί της Παρτίζαν;

«Είναι παρόμοιο ρόστερ. Ο κόουτς έχει αλλάξει, οι τακτικές έχουν αλλάξει, αλλά οι παίκτες παραμένουν οι ίδιοι. Δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά, αλλά κάνουν κάποια πράγματα διαφορετικά. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτά γιατί δεν πρόκειται να μας χαρίσουν τη νίκη και δεν πρέπει να έχουμε αυτό το σκεπτικό. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, γιατί θα παλέψουν για τη νίκη».

Είσαι έτοιμος να παίξεις και playmaker αν χρειαστεί;

«Ναι, φυσικά! Αν πρέπει να παίξω ως point-guard, μπορώ σίγουρα να το κάνω. Μπορώ να διευκολύνω τους συμπαίκτες μου αν με παίζουν hedge out στα σκριν και είτε να βρω τους περιφερειακούς, είτε όσους κόβουν στο καλάθι, είτε τους ψηλούς στη ρακέτα».

Ο κόσμος δείχνει να λατρεύει το παιχνίδι σου όταν αυτό συνδυάζεται από ασίστ. Είναι κάτι που δούλεψες περισσότερο για φέτος;

«Απλά έχω περισσότερο την μπάλα στα χέρια μου και μου αρέσει να διευκολύνω το παιχνίδι μας. Πάντα πίστευα ότι η καλή επίθεση, κάνει πιο εύκολη και τη δημιουργία, γιατί συγκεντρώνεται η άμυνα σε εσένα, έχεις δύο πάνω σου και πρέπει να πάρεις την σωστή απόφαση. Πρέπει να βελτιωθώ κι άλλο σε αυτό το κομμάτι, να ελαχιστοποιήσω τα λάθη μου και να δίνω περισσότερες ασίστ».

Μίλησες προηγουμένως για διατήρηση του ρυθμού. Τι είναι αυτό που σου δίνει τέτοιο ρυθμό εσένα φέτος;

«Δουλεύω σκληρά, παίζω περισσότερο και έχω χτίσει αυτοπεποίθηση. Για μένα ισχύει αυτή η απλή συνταγή. Ο κόσμος εκπλήσσεται, όχι όμως εγώ. Όλο αυτό έχει χτιστεί μέσα μου από την προηγούμενη σεζόν στην οποία ήμουν απογοητευμένος κατά κάποιον τρόπο. Όλοι οι παίκτες θέλουν να επηρεάζουν την ομάδα με την απόδοσή τους. Όμως όλο αυτό έχτισε μέσα μου την επιθετικότητα, την σκληρή δουλειά και τη σωστή νοοτροπία. Είναι τόσο απλό».