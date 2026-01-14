Πέσιτς για Παναθηναϊκό: «Είναι πάντα το φαβορί, είτε εντός είτε εκτός έδρας»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς, αναφέρθηκε στην αναμέτρηση της Μπάγερν με τον Παναθηναϊκό, λέγοντας πως οι «πράσινοι», είτε παίζουν εντός είτε εκτός είναι πάντα το φαβορί.

Ο Παναθηναϊκός, φιλοξενείται από την Μπάγερν (15/01, 20:30) στο Μόναχο, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Στις δηλώσεις του ο Σβέτισλαβ Πέσιτς, αναφέρθηκε στην αναμέτρηση, λέγοντας πως η ομάδα του Έργκιν Άταμαν είναι το φαβορί, ανεξαρτήτως αν παίζει εντός ή εκτός έδρας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σβέτισλαβ Πέσιτς:

«Μετά από τραυματισμούς και μερικές νέες μεταγραφές, ο Παναθηναϊκός έχει βρει τον ρυθμό του - και με αυτή τη φόρμα, είναι πάντα το φαβορί, είτε εντός είτε εκτός έδρας.

Απέναντι σε μια τόσο ολοκληρωμένη ομάδα, αντιμετωπίζουμε μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Αλλά θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας και μετά θα δούμε αν μπορούμε ακόμα να κερδίσουμε το παιχνίδι».

