Πέσιτς για Παναθηναϊκό: «Είναι πάντα το φαβορί, είτε εντός είτε εκτός έδρας»
Ο Παναθηναϊκός, φιλοξενείται από την Μπάγερν (15/01, 20:30) στο Μόναχο, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Στις δηλώσεις του ο Σβέτισλαβ Πέσιτς, αναφέρθηκε στην αναμέτρηση, λέγοντας πως η ομάδα του Έργκιν Άταμαν είναι το φαβορί, ανεξαρτήτως αν παίζει εντός ή εκτός έδρας.
- Ο Φίζελ πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα της ΑΕΚ
- Η απάντηση του Παναθηναϊκού στον Γουεμπανιάμα: «Το σπίτι μας, σε περιμένει»
- Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Ιωάννη Παπαπέτρου
Αναλυτικά όσα είπε ο Σβέτισλαβ Πέσιτς:
«Μετά από τραυματισμούς και μερικές νέες μεταγραφές, ο Παναθηναϊκός έχει βρει τον ρυθμό του - και με αυτή τη φόρμα, είναι πάντα το φαβορί, είτε εντός είτε εκτός έδρας.
Απέναντι σε μια τόσο ολοκληρωμένη ομάδα, αντιμετωπίζουμε μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Αλλά θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας και μετά θα δούμε αν μπορούμε ακόμα να κερδίσουμε το παιχνίδι».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.